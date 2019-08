Her er laget som skal slå Molde

Etter seks kamper uten seier, imponerte Ranheim med en meget etterlengtet trepoenger borte mot Haugesund sist. Nå venter en ny meget tøff oppgave hjemme i fjæra for Ranheim, når Molde kommer på besøk.

Skarsem og Karlsen inn

Trener Svein Maalen velger å gjøre så få endringer som mulig, men likevel er det to endringer på laget. Midtbaneanker Eirik Valla Dønnem står over for gule kort, hvilket betyr at Magnus Blakstad igjen glir inn fra indreløperrollen og tar over roret på midten. Inn som løper kommer Olaus Skarsem.

Det andre byttet sender Ivar Sollie Rønning tilbake på benken til fordel for Michael Karlsen. Ranheims toppscorer har slitt med ryggen, og samtidig lett etter den virkelige scoringsformen denne sesongen. Nå er han tilbake – og klar for å hjelpe RBK i gullkampen.

– Vi skal gå «all in», og løpe Molde i senk, sier han.

Hektisk for Molde

Så vil tiden vise om Ranheim har en fordel av å møte Molde akkurat nå, etter et knalltøft oppgjør som først ble avgjort etter ekstraomganger borte mot Aris for Molde. Laget fra Romsdalen har også en ventende playoff til Europa League om få dager.

Slik spiller Ranheim mot Molde:

Even Barli – Jørgen Olsen Øveraas, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Olaus Skarsem, Magnus Blakstad, Mads Reginiussen – Øyvind Storflor, Michael Karlsen, Erik Tønne