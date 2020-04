Molde jakter «publikumsrekord»: Se fotballsending direkte på Rbnett

Molde Fotballklubb har solgt flere tusen billetter – til en fiktiv kamp!

Andre påskedag skulle Molde spilt eliteseriekamp mot fylkesrival Kristiansund. Kampen er utsatt, men det blir likevel fotballshow direkte på Rbnett. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Lørdag kveld skulle Molde egentlig spilt sesongens første eliteseriekamp borte mot Vålerenga. Koronaviruset har imidlertid gjort at det meste av Idretts-Norge har droppet både treninger og konkurranser den siste tida, og fortsatt er det usikkert når man kan regne med at eliteseriefotballen sparkes i gang i 2020. Norges Fotballforbund mener det skjer tidligst i slutten av mai.

Andre påskedag skulle Kristiansund opprinnelig være motstander i Moldes første seriekamp på hjemmebane for sesongen. Den kampen blir det heller ikke noe av i denne omgang.

Direktesending på Rbnett

I stedet har Molde Fotballklubb startet billettsalget til en imaginær fotballkamp på samme dag. Mange bedrifter har vært tidlig ute og kjøpt et stort antall billetter i et spleiselag for å «fylle stadion».

I tillegg skal det i samarbeid med Romsdals Budstikke og Tidens Krav lages en fotballsending mandag 13. april klokka 18 – tidspunktet for da MFK egentlig skulle spilt mot KBK.

Sendingen vises direkte på Rbnett for våre abonnenter. Selve kampbilletten vil altså ikke gi tilgang til fotballsendingen.

– Både Romsdals Budstikke og MFK merker at publikum savner fotball. Vi ble utfordret av MFK på om vi kan lage en sending til det som skulle vært første seriekamp på hjemmebane, Det er vi positive til, og vi har innledet samtaler med mulige samarbeidspartnere. Også våre kolleger i Tidens Krav er positive til et slikt samarbeid, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

– Det vil bli en aktuell sending med intervjuer, konkurranseelement og situasjonsrapport fra de to klubbene. Vi ser også på muligheten for en samsending med 1FM. Da kan vi klare å skape litt fotballstemning selv om det fortsatt er uklart når det blir seriestart, fortsetter han.

Rbnett viste samtlige av Moldes treningskamper i vinter før all fotballaktivitet ble stanset på grunn av pandemien. Her er sportsleder Trond Hustad (f.v.), ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde og sportsjournalist Martin Brøste i Romsdals Budstikke. Foto: VIDAR MYKLEBUST

Supporterne ville bidra

– Det er utrolig flott at Romsdals Budstikke og Tidens Krav vil være med på å lage en sending som skal gå når kampen egentlig skulle blitt spilt. Vi ønsker å bidra med gjester og håper vi kan gjøre at mange romsdalinger samles på Rbnett eller 1FM klokka 18 andre påskedag. Det er kanskje et lite plaster på såret for at det ikke ble seriekamp, sier markedsdirektør Oddvar Talset i Molde Fotballklubb.

Han har merket at romsdalingene er sultne på fotball for tida. Selve ideen til å sette i stand fotballshowet kom faktisk på mange måter fra supporterne selv.

– Vi har fått en god del henvendelser fra supportere som har spurt oss om det er noe de kan bidra med. Det gjør oss ydmyk og stolt, og viser hvor utrolig engasjerte supportere Molde Fotballklubb har, sier Talset.

– Vi har jo sett at andre norske klubber har planlagt liknende opplegg. Nå håper vi på at vi greier å «fylle stadion» som en symbolsk handling. Nå vil vi markere at det egentlig skulle vært seriestart. Mange så fram til dette, men alt har blitt utsatt. Nå kan vi ikke spille en vanlig kamp. Likevel hadde det vært magisk om vi kunne hatt en «fullsatt» imaginær kamp, fortsetter han.

Oddvar Talset er markedsdirektør i Molde Fotballklubb. Foto: Bjørn Brunvoll

Vil slå tilskuerrekorden

En opptelling lørdag formiddag viser at man allerede har solgt 3500 «billetter» til kampen. Disse fungerer også som lodd i en trekning der man kan vinne ulike premier. Og folk kan kjøpe så mange billetter man vil.

En fullsatt Aker stadion ville betydd drøyt 11.200 tilskuere på tribunen. Ifølge de offisielle tallene var nesten 15.000 mennesker innenfor portene da Molde spilte seriefinale mot Moss på gamle Molde stadion i 1987, som er klubbens tilskuerrekord.

Rekorden på Aker stadion er fra kampen mot Rosenborg i 1998, med 13.308 tilskuere.

– Det hadde vært rått om vi kunne tatt en slags publikumsrekord. Her finnes det ikke noe tak, så vi kan i teorien selge 15.000-20.000 billetter, sier klubbens markedsdirektør.

– Hva vil dette bety for klubben rent økonomisk?

– Det som ville vært normalt nå er foreløpig satt på vent. Å ha et slikt bidrag er fantastisk for oss. Nå er det fortsatt slik at Eliteserien ikke er stoppet, den skal jo bli spilt en gang i løpet av året. Vi er bare usikre på når. Fredag solgte vi for eksempel rundt 15 sesongkort på Aker stadion. Jeg tror det er mange romsdalinger som virkelig kjenner på suget etter å se fotball igjen, sier Talset.

PS: De fleste ansatte i Molde Fotballklubb er permittert for tida, mens spillerne har tatt et lønnskutt på 20 prosent. MFK-spillerne kunne denne uka igjen trene fotball, etter at Norsk Toppfotball åpnet for at man nå kan trene i grupper med fem personer uten nærkontakt.