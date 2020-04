Stjernen kritiserte Trump. Nå hylles hun av Hegerberg: – En stor beundrer

Ada Hegerberg roser Megan Rapinoe. Hun mener amerikaneren burde respekteres av alle fotballspillere i verden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Viljam Brodahl Aftenposten

– Jeg er en stor beundrer av folk som står opp for det de tror på, sier Ada Hegerberg.

I et intervju med den engelske storavisen The Guardian er Hegerberg full av lovord om den amerikanske stjernespilleren Megan Rapinoe.

I fjor gikk USA helt til topps i VM-sluttspillet. I mesterskapet, der Norge røk ut i kvartfinalen, var Rapinoe svært toneangivende.

34-åringen skapte derimot ikke kun overskrifter for spillet sitt, men også for at hun ofte brukte stemmen til å snakke om kvinners rettigheter. Det mener Hegerberg har vært uvurderlig.

– Derfor synes jeg Megan Rapinoe burde respekteres av alle fotballspillere i hele verden, fordi hun har kjempet imot for alle. Vi trenger slike sterke stemmer. Jo flere stemmer man har, jo større påvirkning kan man ha for sporten, forteller Hegerberg.

SETT DENNE? Slik er Ada Hegerberg blitt tidenes mestscorende i Champions League

Megan Rapinoe ble kåret til VMs beste spiller. Foto: Benoit Tessier / REUTERS

Kritiserte Trump

USA vant VM etter at de slo Nederland i finalen. På scoringslisten havnet Rapinoe, og hun ble i etterkant kåret til turneringens beste spiller.

Aftenposten har flere ganger skrevet om hvordan 34-åringen har kritisert president Donald Trump.

– Vi er alt Trump elsker, bortsett fra at vi er sterke kvinner, har hun blant annet uttalt til The Guardian.

En av hennes store kampsaker har vært forskjellen i prispenger i herre- og kvinne-VM. Hva Rapinoe mener om saken, har FIFA-president Gianni Infantino tydelig fått høre tidligere.

Til den engelske avisen forteller Hegerberg at hun alltid streber etter å kunne være et godt forbilde for andre, slik hun mener Rapinoe har vært. Den norske fotballspilleren har stadig tatt til orde for å snakke om kvinners rettigheter.

– Det var mangel på kvinnelige rollemodeller da jeg vokste opp. Det har endret seg mye i dag. Det er veldig viktig. Jeg kan se hvordan min suksess i Lyon ikke bare har hatt påvirkning på unge jenter, men også unge gutter i Norge, sier spilleren fra Sunndalsøra.

I 2018 ble Ada Hegerberg ble den første kvinnelige spilleren til å motta Ballon d'Or. Foto: Christophe Ena / AP

Har fryktet for kvinnefotballen

Hegerberg uttrykte nylig sin frykt for hvordan koronakrisen i verden kommer til å påvirke kvinnefotballen. Hun mener det er en fare for at de kvinnelige fotballspillerne kan miste sin posisjon.

– Det er veldig, veldig viktig at kvinnefotball ikke mister posisjonen sin. Mennene er naturligvis først med alle spørsmål om penger og når ligaene begynner igjen, men også kvinnene må stå på for sin posisjon, sa hun til nyhetsbyrået AFP tidligere i april.

Også Hege Jørgensen, leder i Toppfotball Kvinner, engasjerte seg i saken. Hun mener interessen for kvinnefotball har endret seg i løpet av de siste årene.

– Det er ikke til å legge skjul på at problemstillingene på herresiden har stjålet overskriftene. Sånn er det bare. Jeg opplever likevel at mediene har vært opptatt av vår situasjon, selv om vi har vært et påheng til nyhetene om herrefotballen. Men for to-tre år siden hadde vi ikke blitt spurt i det hele tatt, så interessen har definitivt økt, sa hun den gang.

Hegerberg driver for tiden med rehabiliterende trening etter at hun røk korsbåndet i januar. I fjor vant hun både ligaen, cupen og Champions League med klubblaget Lyon.