Norsk hoppnedtur i Finland

Norge endte på en fjerdeplass i lagkonkurransen i hopp i Lahti. Tyskland vant knepent foran Slovenia, mens Østerrike havnet på tredjeplass.

Publisert: Nå nettopp

Daniel André Forfang og lagkameratene hadde høyere forventninger enn fjerdeplass. Foto: Matthias Schrader / AP

NTB

Før lagkonkurransen sa hopptrener Alexander Stöckl til NRK at det han var mest spent på, var om Norge kunne komme seg på pallen. Det lyktes ikke. Norge havnet på en skuffende fjerdeplass, over 20 poeng bak Østerrike.

Daniel-André Tande var norsk ankermann etter tredjeplassen i fredagens individuelle renn, men han fikk det ikke til. Han var sjuende og femte best i sin gruppe i de to omgangene.

Fakta Verdenscup hopp menn lørdag Verdenscup hopp menn i Lahtis, Finland lørdag (HS130), lagkonkurranse: 1) Tyskland 984,1 – Constantin Schmid (127,5-112), Pius Paschke (121-122), Stephan Leyhe (127-125), Karl Geiger (128-121), 2) Slovenia 981,8 – Cene Prevc (121-120,5), Timi Zajc (130-124), Peter Prevc (120-121,5), Anze Lanisek (127-121), 3) Østerrike 979,3 – Philipp Aschenwald (122.5-123,5), Stefan Huber (117-128), Michael Hayböck (120-121), Stefan Kraft (127-126,5), 4) Norge 958,1 – Robert Johansson (126,5-120,5), Johann André Forfang (120-123), Marius Lindvik (118,5-124,5), Daniel-André Tande (117,5-119), 5) Japan 921,4 – Yukiya Sato (123,5-121,5), Keiichi Sato (125,5-116,5), Daiki Ito (115-119,5), Ryoyu Kobayashi (120,5-122), 6) Polen 917,3 – Piotr Zyla (123-116), Jakub Wolny (119-113,5), Kamil Stoch (118-124), Dawid Kubacki (123,5-117,5), 7) Sveits 792,4 – Andreas Schuler (111-106), Gregor Deschwanden (115-109,5), Simon Ammann (116,5-114), Killian Peier (113-116), 8) Finland 766,0 – Niko Kytosaho (113-111), Jarkko Määttä (112-104,5), Arttu Pohjola (107,5-110), Antti Aalto (116-110). Ikke til finaleomgangen: 9) Russland 383,0 – Denis Kornilov (104,5), Roman Trofimov (109,5), Mikhail Nazarov (107,5), Jevgenij Klimov (120). Nasjonscupen (28 av 35 renn):

1) Østerrike 4536, 2) Tyskland 4357, 3) Norge 3899, 4) Polen 3746, 5) Slovenia 3379, 6) Japan 3044. (©NTB) Les mer

Etter konkurransen oppsummerte Tande det slik:

– Det er for dårlig. Spesielt på mine egne vegne, så hoppet jeg veldig dårlig. Jeg føler at vi som lag har potensial til å være med å kjempe om seieren i dag, men det får vi dessverre ikke ut.

Robert Johansson var nummer 2 og 3 i sin gruppe i de to omgangene, Johann André Forfang 3 og 3, Marius Lindvik 4 og 2. Tande tapte derimot mye til de beste.

Daniel André Tande var ikke fornøyd med hoppingen i lørdagens lagkonkurranse i Lahti. Bildet er fra hoppukerennet i Bischofshofen tidligere i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

God start

Førstehopper Robert Johansson slo imidlertid an tonen for Norge med et hopp på 126,5 meter. Etter første gruppe var det bare Tyskland som lå foran Norge.

I 2. gruppe fikk Slovenias Timi Zajc til et kjempehopp på 130 meter. Forfang fikk tøffe forhold og hoppet ti meter kortere. Norges tredje hopper, Lindvik, fikk det ikke til og landet på 118,5 meter. Med bedre forhold hoppet Tysklands Stefan Leyhe ned til 127 meter, og Tyskland tok over ledelsen.

Anze Lanisek svevde ned til 127 meter i fjerde gruppe og tok Slovenia til ledelse. Tande fikk det ikke til å stemme og landet på 117,5 meter. Tyske Karl Geiger hoppet 128 meter. Stefan Kraft leverte også varene med sitt hopp på 127 meter, og dermed var også Østerrike forbi Norge.

Norge lå dermed på fjerdeplass etter første omgang. Tyskland var i ledelsen, foran Slovenia og Østerrike.

«Skikkelig dritt»

Daniel André Tande var lite fornøyd da han snakket med NRK i pausen:

– Det var dårlig. Skikkelig dritt, faktisk.

Norge var bare to poeng bak Østerrike på 3.-plassen, men Robert Johansson slo av seks meter i 2. omgang, og Østerrike kunne dermed øke ytterligere til Norge.

Forfang fikk til et brukbart hopp og landet på 123 meter. Men også her var østerrikerne bedre, da Stefan Huber svevde ned til 128 meter. Lindvik fikk til et bra hopp under vanskelige forhold, og hans 124,5 meter ble slått bare av tyskernes Leyhe i den gruppen.

Norges ankermann Tande landet imidlertid på 119 meter i sitt siste hopp, og dermed måtte Norge se seg slått av Østerrike i kampen om tredjeplassen.

Slovenia var i ledelsen før det avgjørende hoppet, men Anze Lanisek klarte ikke å svare på Karl Geigers hopp, og Tyskland tok seieren knepent, bare 2,3 poeng foran slovenerne.