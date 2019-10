Tidligere TIL-trener ferdig etter ett år i Alta

Det skriver klubben på sin hjemmeside i dag.

– Klubben har gjort en grundig evaluering av sesongen 2019 og har klare tanker om hvilke prioriteringer som må gjøres for å skape et sterkt Alta IF i 2020 og årene som kommer etter. Det er viktig for oss å bygge klubb og at a-laget vårt skal ha en tydelig identitet på alle områder. I løpet av sesongen og i den evalueringen som har vært, har det kommet klart frem at klubben og Lazaro har ulik forståelse av hva dette skal være, hvordan det skal komme frem og hvilke prioriteringer som må gjøres. Alta IF ønsker å takke Bryant for den jobben han har gjort i 2019 og ønsker han masse lykke til i sin videre trenekarriere, skriver klubben.

Bryant Lazaro overtok som Alta IF-trener etter Bård Flovik foran årets sesong. Lazaro kom til Alta etter ett år som trener for TIL 2 og nasjonal G19-laget til «Gutan».

Alta IF endte på 6.-plass i 2. divisjon avdeling 2 med 41 poeng.