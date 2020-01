Spillgigant blir Carlsens hovedsponsor: – Et naturlig samarbeid

Magnus Carlsen har undertegnet en avtale som gjør spillselskapet Unibet til hans hovedsponsor de neste to årene.

Rodhri Darch i Kindred Group sammen med sjakkverdensmester Magnus Carlsen under torsdagens pressekonferanse i Stockholm. Foto: Ali Lorestani, TT / NTB scanpix

NTB

Det ble kunngjort på en pressekonferanse i Stockholm torsdag.

Carlsens blir global ambassadør for selskapet som er hans hovedsponsor for 2020 og 2021. Han kommer ikke til å promotere Unibet i Norge på grunn av regelverket her til lands.

Peter Alling i Unibet-eieren Kindred Group presiserer i en pressemelding at sponsoravtalen «ikke vil krenke det norske forbudet mot spillreklame og logoeksponering av spillvaremerker».

Carlsen sier selv at han ser på samarbeidet med Unibet som svært spennende.

– Jeg mener dette er et godt og fruktbart partnerskap, fordi vi deler mange holdinger og tanker om sport og spill. Det blir veldig spennende i tiden fremover, ettersom Unibet er en global merkevare, sier sjakkverdensmesteren.

– Dette er med tiden også blitt et mer og mer naturlig samarbeid for meg, la han til.

Magnus Carlsen ser ingen betenkeligheter ved å samarbeide med Unibet. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Det ble ikke sagt noe om den økonomiske verdien av avtalen. Tidligere i år inngikk Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, en sponsoravtale med Kindred Group som gir klubben 4 millioner kroner over to år.

Avtalen ble inngått etter at Carlsen i fjor sommer ikke fikk gjennomslag for at Norges Sjakkforbund skulle inngå en lignende avtale med det internasjonale spillselskapet.

