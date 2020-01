Thorstvedt scoret i debuten i sin nye klubb

Kristian Thorstvedt (20) debuterte for sin nye klubb Genk søndag. Den tidligere Viking-profilen svarte med å åpne målkontoen.

Kristian Thorstvedt scoret 1–0-målet mot Zulte Waregem. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

Zulte Waregem – Genk 0–1 (pågår fortsatt)

Den norske eventyrhelgen i europeisk fotball fortsetter. Lørdag scoret Erling Braut Haaland tre mål for sin nye klubb Borussia Dortmund. Alexander Sørloth noterte seg for like mange mål for Trabzonspor søndag.

Og nå har også den ferske Genk-proffen Kristian Thorstvedt åpnet målkontoen i Belgia.

20-åringen scoret 23 minutter ut i oppgjøret mot Zulte Waregem. Debutmålet var av det vakre slaget. Han plukket opp en ball like innenfor sekstenmeteren. På halvvolley smalt Thorstvedt ballen hardt høyt forbi keeperen.

Like over nyttår ble det klart at Thorstvedt hadde signert for belgiske Genk, som denne sesongen har spilt i Champions League.

Etter det Stavanger Aftenblad kjenner til, fikk Viking rundt 15 millioner kroner for nordmannen. Det er en avtale som kan stige med ytterligere fem millioner etter antall spilte kamper og prestasjoner.

Både Genk og Zulte Waregem kjemper på midten av tabellen i den øverste divisjonen i Belgia.

