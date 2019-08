Historisk VAR-annullering i serieleder Manchester Citys målfest

West Ham – Manchester City 0-5

Ingen Sergio Agüero fra start, ingen problem for Manchester City. Gabriel Jesus takket for tilliten og sørget for at City knuste West Ham 5-0 - med VAR i fokus.

Pep Guardiola valgte å vrake sin argentinske superstjerne fra start, men det virket ikke å hindre et Manchester City-lag som så deres argeste rival Liverpool vinne 4-1 over Norwich fredag.

Riyad Mahrez var farlig frempå ved to anledninger før det var spilt 25 minutter, før Jesus sendte gjestene i ledelsen. Kyle Walker kom som et godstog på høyresiden og ble spilt perfekt gjennom av Mahrez. Den engelske landslagsspilleren slo hardt inn på første, der Jesus banket ballen opp i nettaket.

City var det førende laget i den første omgangen, men imponerte ikke nevneverdig.

– Vanskelig å spille borte, kampstart 12.30 (lokal tid), varmt. Den første omgangen var ikke bra. Vi var ikke først på andreballer og tapte mange baller, sa Guardiola etter kampen til BBC.

Etter 51 minutter satt den andre for City, som hadde giret voldsomt om etter pause. West Ham mistet ball på egen halvdel og City satte fart. Kevin de Bruyne forserte fremover i banen med ballen og slapp perfekt til Raheem Sterling, som var iskald alene med Lukasz Fabianski. 2-0.

JOHN SIBLEY / X03811

VAR i fokus

City trodde de hadde økt til 3-0 bare minuttet etter da Jesus satte inn sitt andre for dagen fra fem meter, men etter et par minutter VAR-sjekk ble det dømt for en minimal offside. Det var første gang det ble brukt i Premier League.

– Helt latterlig. Kanskje en millimeter offside, kanskje ikke. Er det dette vi vil ha? Et praktmål tatt bort av teknologi-fantastene, skrev Brede Hangeland på Twitter etter scoringen.

West Ham var meget farlig frempå med kvarteret igjen, men en mesterlig dobbeltredning fra Ederson hindret baklengs for City.

Agüero-bom - også treff

Minuttet etter kom VAR i fokus igjen. En lekker chip fra Mahrez fant Sterling i boks, som lobbet ballen rolig over Fabianski. Scoringen ble godkjent, selv om det ved første øyekast så ut som det var offside.

Sergio Agüero, som kom inn etter halvspilt 2. omgang for Gabriel Jesus, bommet på straffe med seks minutter igjen, men fikk en ny sjanse siden Fabianski hoppet ut fra linjen. På forsøk nummer to gjorde argentineren ingen feil og satte inn 4-0.

Sterling fastsatte sluttresultatet til 5-0 på overtid. Angriperen ble spilt gjennom av Mahrez og nærmest sentret ballen i mål, bak en svimmel Fabianski.

– Jeg syntes ikke 5-0 gjenspeilet forskjellen på lagene. De var heldige med det første målet, og når City er foran, så er de farlige. Vi må bli bedre defensivt og være mer aggressive, sa West Ham-trener Manuel Pellegrino etter kampen.

Seieren var den niende strake åpningskampen City har vunnet. Sist gang Manchester-laget ikke vant en serieåpning var i 2010, da de spilte 0-0 mot Tottenham.