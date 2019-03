Får vi mer av dette, blir det et godt år

SARPSBORG - MOLDE 1–1

Det var en kamp som nesten ga oss dårlig samvittighet - for at vi noen ganger har jamret for mye over kvaliteten på norsk klubbfotball.

Her var det lite å klage på. Sarpsborg 08 og Molde viste oss mye av det vi ofte har savnet – variasjon, tempo og målbevissthet vi håper å finne i en fotballkamp.

Det gjaldt begge lag og alle spillere. Bestemte pasninger, stor fremdrift, tempo i alle løpeturer, ivrige gjennombrudds- og skuddforsøk.

Innimellom fikk vi se individuell dyktighet også.

Futt og fart

Molde slo til først og fortalte at de har jobbet mye med tempofotball. Overganger med Ohi Omoijuanfo og Erling Knudtzon som kontringssentraler og Magnus Wolff Eikrem som avslutter kunne gitt Molde ledelsen. Artig å se: Kontringene ble forsøkt fulgt opp av et stormløp fra hele Molde-laget.

Det ser ut til å være en ny tone også her hjemme. Langpasningene opp til angripere følges opp med et lagpress som gjør det mulig å skape nye sjanser i neste bølge. Ofte nok – og ganske irriterende, må vi innrømme - har vi sett spillere som står og henger og ser hvordan det går med lagkameratene der oppe.

Vegard Grøtt

Sarpsborg tenkte klart

Sarpsborg lot seg ikke forvirre av Moldes tempoangrep og brukte plass og rom på å overta kampen, nærmest bit for bit. Med bestemt pasningsspill og angrepsforsøk i hele bredden drev de Molde bakover og skapte sjanser.

Molde rakk ikke lenger å samle seg om de offensive oppgavene, mens de derimot samlet seg godt inne foran keeper Andreas Linde. Det kunne de ha sluppet hvis de hadde klart å være mer kompakte lenger ute, men der fant Sarpsborg den plassen de trengte for å flytte spillet inn i Molde-sonen.

Seriefavoritt (hos noen), Molde, fikk testet seg grundig. De besto testen.

De innså at de noen ganger må roe seg for ikke å tape kontrollen over kampen. De brukte en halv omgang på det, noterte vi. Nå var de på høyden igjen.

Så skjedde det

Men det var da Sarpsborg slo til. Jonathan Lindseth plasserte ballen fra 18 meter og scoret i den omgangen da de ikke fikk det til å like bra. Så måtte Molde i gang med nye tiltak, det var en taktisk krevende kamp.

Større intensitet, mer duellkraft, pågåenhet. Eikrem styrte og stelte, Ohijuanfo tok tak i stadig større grad og i Sarpsborg-forsvaret virket flere slitne og mindre årvåkne enn i første omgang.

Den ene sjansen Molde trengte, kom. Men skulle den gjort det? Et innlegg fra Eikrem slo inn i Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen, i hodet hans, så det ut til. I hånden, sa linjemannen. Og frisparket fra Eirik Ulland Andersen headet Eikrem i mål.

Så det hørte vel med til denne kampen. Avgjørende for poengfordelingen ble en antatt dommerfeil, men den ble fulgt av en sterk prestasjon.