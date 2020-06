Sjekk hvilke ni spillere som skal på landslagssamling

Molde, Træff og Elnesvågen er representert når landets største fotballtalent samles i august.

Publisert: Nå nettopp

Fem guttespillere fra MFK er tatt ut til talentsamling. Gunnar Halle er landslagstrener for G15. Foto: NFF

Trond Hustad Rbnett

Norges Fotballforbund og Equinor avvikler sin årlige talentleir i Porsgrunn i sommer. På grunn av korona er samlinga utsatt fra juni til august.

Fem guttespillere tatt ut

De tre årgangene med guttespillere skal i aksjon fra 8. til 12. august. Her er Moldes nye talent Albert Braut Tjåland tatt ut på det såkalte skyggelandslaget. Ingen lokale spillere er med i selve landslagstroppen. Tjåland, som er fetteren til Erling Braut Haaland, kom nylig til MFK fra Bryne.

MFK-spillerne Peder Hoel Lervik og Andreas Eikrem Myklebust (eks Rival) er tatt ut på landslaget for 15-åringer, som trenes av tidligere landslagsspiller Gunnar Halle. Her er Moldes Magnus Tomren Solheim (eks Træff) med på skyggelandslaget.

MFK-spilleren Gustav Kjølstad Nyheim (eks Rival) er med i G14 som har to sidestilte tropper. For den yngste årgangen er opplegget en talentsamling, og formelt sett ikke et landslagstiltak.

Fire jentespillere fra vårt område er tatt ut til samling i Porsgrunn. Foto: NFF

Fire jentespillere tatt ut

Årets leir for jenter arrangeres i Porsgrunn fra 3. til 7. august. Her er MFKs Stine Brekken (eks Åndalsnes) blant spillerne i selve landslagstroppen til J16. Signe Gaupset (Molde) er tatt ut på J15-landslaget, mens Malene Steinshamn fra Træff er i troppen til skyggelandslaget i samme årgang. Johanna Engen Dale fra Elnesvågen er blant spillerne som skal på samling for 14-åringer.

– Disse spillerne er tatt ut fordi vi enkelt og greit anser dem som Norges største talenter i sin årsklasse. Dette er morgendagens helter, og de har mye å leve opp til! De aldersbestemte landslagene våre har virkelig markert seg i Europa siste årene. Og vi har toneangivende spillere på A-landslagene våre som bare for noen år siden var på talentleir i Porsgrunn, sier ansvarlig for Landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland til fotball.no.