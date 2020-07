Premier League direkte: Berges lag ryster Chelsea

Får en corner helt på tampen av omgangen her, gjestene.

To minutter legges til.

Chelsea sliter virkelig her nå. Olivier Giroud er allerede i oppvarming nede på sidelinjen.

2-0 til Sheffield United, altså. McGoldrick og McBurnie. McDouble for The Blades.

SÅ KOMMER NUMMER TO! Det er de to Mc-ene som gjør det! Sheffield med nydelige kombinasjoner ute til venstre. Stevens slår et strøkent innlegg til McBurnie som stanger ballen kontant i det nærmeste hjørnet! Foto: Reuters.

Mål for Sheffield United!

Mount pisker inn et skummelt innlegg, men verken Abraham eller Willian når frem.

Om dette skulle stå seg er det en liten katastrofe for Chelsea. Med tap her kan både Leicester og Manchester United gå forbi og innta 3. og 4. plass.

Ser litt rystet ut her, Chelsea.

SÅ SITTER DEN! McGoldricks første i Premier League! Det starter med at Berge vinner ballen. Deretter kommer et innlegg fra Baldock. McBurnie kliner til på volley, Kepa redder, men returen settes sikkert fra McGoldrick! Foto: AFP.

Mål for Sheffield United!

Forsvarer seg godt her, Sheffield United. Svært kompakte. Vanskelige å bryte ned.

Klarer å fortsette her, Chelsea-stopperen.

Høyt tempo i innledningen her. Morsomme åpningsminutter.

GOD SJANSE! Godt innlegg mot bakerste fra James. Der løper Pulisic seg fri, men headingen går over målet til Henderson.

Kepa kommer ut å bokser. Osborn plukker opp returen, men fyrer ballen over.

Corner for vertene.

Tidlig å få gult kort, dette. Altfor sent inne i formspilleren Pulisic her, Baldock.

