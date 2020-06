Holmenkollen Skifestival fikk krisepakke. Nå får tilskuerne igjen billettpengene.

Holmenkollen Skifestival gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter. Nå har de fått 14,7 millioner kroner i kompensasjon.

Therese Johaug etter tremila i Holmenkollen, for tomme tribuner. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Holmenkollen Skifestival søkte i april om Kulturdepartementets krisepakke om kompensasjon for tapte inntekter og merutgifter etter at koronaviruset satte en stopper for fullverdige konkurranser i mars.

De fikk arrangert langrenn, hopp og kombinert, men uten publikum. Verdenscuprennene i skiskyting som skulle vært arrangert 20.–22. mars, ble avlyst helt.

Det resulterte i en svært krevende økonomisk situasjon for arrangørselskapet. Takket være et intensivt dugnadsarbeid og god støtte og garantier fra samarbeidspartnere, har selskapet vært i stand til å overleve.

Fredag kom gladmeldingen om at de har fått 14,7 millioner kroner av søknadssummen på 18,3 millioner kroner. Pengene skal i hovedsak gå til å tilby billettkjøperne kompensasjon.

– Vi er veldig fornøyde og glade for at vi har fått tilsagn på vår søknad til Kulturdepartementet. Vi har hele tiden hatt et ønske, og jobbet hardt for å imøtekomme våre billettkjøpere med en god løsning. Det vil vi ha mulighet til nå. Mer informasjon og mail til alle billettkjøpere kommer i løpet av neste uke, sier Birger Magnus, styreleder i arrangørselskapet, i en pressemelding.