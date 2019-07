«Starten på slutten for TIL og Gamst?»

Samtidig som TIL kriger om poeng på banen har klubbledelsen en rekke viktige avgjørelser å ta i kulissene. Ettersom de aller fleste TIL-spillere har avtaler som går ut på nyttårsaften er fotballens regler slik at de kan signere for andre klubber allerede seks måneder før avtalens slutt.

Og der var vi mandag 1. juli. Dagen etter at TIL tapte 0–4 på Åråsen kunne i teorien fire av spillerne som trolig er i førsteelleveren allerede ha signert for en annen klubb fra årsskiftet av. Her skal det selvsagt ikke overdramatiseres. Sannsynligheten for at dette skulle skje var lik null. Likevel er det alltid interessant å se signalene rundt spillerne i denne kategorien.

Internt i TIL-ledelsen handler det nå om å ikke bruke for mye penger på disse re-signeringene i en drift som allerede er hardt presset. Uvissheten om divisjonsstatus er også et sentralt element. Derfor vil det trolig drøye med flere av disse spillerne.

I tillegg til de fire som punktvis nevnes under (ikke i prioritert rekkefølge), har TIL også utlånsavtaler med Brayan Rojas og Artjom Sokol som går ut i høst.

1. Gudmund Broks Kongshavn (28)

Målvakten har vært i TIL siden 2015. Starten av oppholdet hans på Alfheim var preget av mye skader. Men særlig det siste året har han vært lite plaget med det. TIL har investert mye tid for å gjøre Kongshavn til en bedre målvakt med beina, da det er helt essensielt i måten Simo Valakari ønsker at TIL skal spille fotball på.

For TILs del må de også ta hensyn til Jacob Karlstrøm (22), når en avtale med Kongshavn skal vurderes. Det lokale og høyreiste keepertalentet presset Kongshavn gjennom hele vinteren, men har til nå tapt keeperduellen. Karlstrøm er i en kategori spillere som må spille på høyere nivå enn 3.-divisjon der B-laget holder til.

Kongshavn kan spille i mange år til, men her har TIL en utfordrende avgjørelse å ta. En ny kontrakt på liknende betingelser som nå til Kongshavn, vil sende et sterkt signal til Karlstrøm om at fremtiden kanskje ligger andre steder enn på Alfheim.

2. Morten Gamst Pedersen (37)

Gamst har vært en bærebjelke i Simo Valakaris TIL de siste par årene. 37-åringen (fyller 38 i høst), har uttrykt ønske om å spille i flere sesonger til. Men inntil videre er jeg ikke kjent med han at han eller de andre på denne lista har fått noe kontraktsforslag på bordet.

Fra tribuneplass så jeg TILs fadesekamp på Åråsen. Der ble Gamst, sammen med Juha Pirinen, røsket av banen til pause. For Gamsts del skjedde det samme mot Kongsvinger i cupen. Når dette skjer to ganger på kort tid, er det oppsiktsvekkende.

Gamst er TILs største profil, og skal vi være helt ærlig, en spiller TIL ikke kan ha sittende på benken særlig lenge. På et tidspunkt må TIL selvsagt vurdere om de skal bytte ut Gamst. Spørsmålet er om det er nå?

I Gamst får TIL en ledertype som hjelper de unge gutta i garderoben, og ikke minst leder laget på banen. En erstatter, med disse kvalitetene, finnes ikke i klubben per i dag.

Med 18 målpoeng over de siste to og en halv sesongene, de fleste av disse målgivende pasninger, har han også bidratt betydelig på det feltet. Senest mot RBK for en drøy uke siden var han blant lagets beste. Så er det selvsagt en skaderisiko og alder som taler imot å beholde Gamst videre.

Da jeg så at TIL kom på banen i andre omgang søndag uten Morten Gamst Pedersen, føltes det som om dette var starten på slutten for hans opphold i TIL. Om det skjer vet vi ikke enda. Gamst er en spiller det er lett å selge inn til sponsorer for å få dem til å betale lønna. Det er lite vits om tanken er å erstatte han.

Tidligere har han vært lenket til klubber i land som India og USA. Det finnes trolig nok av muligheter dersom en TIL-exit blir en realitet.

3. Anders Jenssen (25)

25-åringen fra Harstad har langt på vei tatt nivået i Eliteserien etter overgangen fra TUIL i vinter. Med bare en ettårskontrakt i lomma hadde han relativt kort tid på å overbevise klubbledelsen om at han fortjener en ny avtale.

Så langt har han fått mange muligheter på grunn av skader på andre spillere. Når Jostein Gundersen nå er tilbake, tiltar konkurransen. Men Jenssen har slik jeg ser det allerede gjort nok for å bli tilbudt en ny avtale.

4. Mushaga Bakenga (26)

Etter å ha tilbrakt hele vinteren på opptrening i Trondheim dukket Bakenga plutselig opp på trening i Tromsø i mai. Der mange kanskje trodde han overhodet ikke ville komme tilbake på banen, har han i hvert fall motbevist dem. Hans fremtid er det ikke mulig å ta stilling til enda for TILs del. Den godt gasjerte 26-åringen trenger å overbevise klubben de neste månedene om et nytt tilbud skal komme på bordet.

At alle disse fire ovennevnte er i TIL når sesongen 2020 starter opp i januar vil være overraskende. Det er normalt med endringer fra ett år til ett annet.

Likevel vil det være spesielt om vadsøværingen Gamst, som har flere hundre Premier League-kamper og 83 landskamper i beltet, forsvinner ut. Vil TIL noen gang igjen få en spiller med tilsvarende merittliste i stallen sin?

Jeg er neppe den eneste som tviler på det.