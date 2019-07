Linde forlenger med MFK

MOLDE: Fredag kom gladnyheten MFK-supporterne lengtet etter. Langtidsskadde Andreas Linde har forlenget med klubben, etter å ha vært på utgående kontrakt i vår. Overfor Moldes offisielle hjemmeside, uttrykte Molde-trener Erling Moe stor glede over å ha sikret seg svenskens framtid.

– Jeg er ekstremt glad og fornøyd med at vi fikk landet denne avtalen. Dette var en av de aller viktigstebrikkene å få på plass, noe som gjør at vi er veldig trygge på keeperplassen nå i årene som kommer, sier Moe til moldefk.no.

– Trives både i byen og klubben

Andreas Linde selv var også meget fornøyd med å signere en kontraktsforlengelse.

– Jeg er utrolig glad for at vi har kommet overens. Jeg trives veldig godt i Molde by og i MFK, så jeg er veldig fornøyd med å få dette på plass. Det ser lyst ut for fremtiden, forteller svensken til samme side.

Det betyr at det nå kun er Ruben Gabrielsen, Etzaz Hussain og Mathis Bolly som er på utgående kontrakter. Spillerne kunne fra 1. juli snakke fritt med andre klubber.