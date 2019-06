Eliteserieprofil testet positivt på dopingprøve

Det opplyser FK Haugesund i en pressemelding.

Morfin står på dopinglisten og er klassifisert i dopinggruppe S7 blant stoffer som er forbudt i konkurranse.

Wadjis advokat Trond Jarle Bachmann opplyser at spilleren tok medisin mot diaré i første halvdel av mai. Medisinen ble kjøpt av Wadjis kone i deres hjemland Senegal.

– Wadji er selvsagt dypt fortvilet og er lei seg for at han har satt klubben og seg selv i en fryktelig vanskelig situasjon. Han forklarte seg for Antidoping Norge i går og vil samarbeide med Antidoping Norge i den videre etterforskningen, slik at saken kan bli avgjort så snart som mulig, sier advokaten.

Utelates fra kamp

B-prøven er foreløpig ikke analysert. Wadji får ikke delta i Haugesunds kamper eller treninger mens saken pågår.

– Det er viktig for Wadji å understreke at medisinene han har tatt ikke har noen prestasjonsfremmende effekt og at han aldri har hatt noen intensjoner om å jukse, opplyser Bachmann.

Spilleren selv ble informert av Antidoping Norge onsdag. Det var årsaken til at 24-åringen ble utelatt til torsdagens cupkamp mot Bryne.

Tar avstand

Saken er dårlig nytt for Haugesund som nå mister en av sine viktigste spillere inntil videre. Wadji står med fire mål på ti eliteseriekamper i årets sesong og er et hett salgsobjekt for hvittrøyene.

– Dette er en trist sak både for Wadji og for oss som klubb. Bruken av denne medisinen har ikke vært klarert med vårt medisinske støtteapparat. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig er det viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie slik at de blir godt ivaretatt i den situasjonen som har oppstått, sier klubbens styreleder Leiv Helge Kaldheim.

Spilleren ble lånt ut av Molde i fjor sommer før overgangen ble gjort permanent i vinter.

– Ikke hørt om en utøver som har testet positivt på morfin før

Sykkel- og dopingekspert i TV 2, Mads Kaggestad, har ikke hørt at noen er tatt for stoffet morfin før.

– Morfin er jo ikke et stoff man bruker for å få en prestasjonsfremmhevende effekt, mener Kaggestad.

Morfin kan brukes for å roe ned, eller for å dempe smerter forteller Kaggestad.

– Jeg har selv fått morfin etter en stygg velt. Det har en sløvende effekt, og det ville vært rart å bruke det stoffet for å få en prestasjonshemmende effekt.

Kaggestad påpeker at stoffet er på dopinglista fordi det har en smertelindrende effekt. Uten at den tidligere syklisten kjenner til saken rundt Wadji, så synes han det virker sannsynlig at han har fått i seg preparatet gjennom medisin.

– Dette viser hvor viktig det er at utøvere er påpasselige med hva de får i seg. Det er til syvende og sist utøvers ansvar å vite hva man får i seg, forklarer Kaggestad som viser til dopingsakene rundt Johaug og Sundby, som angivelig skal ha tatt preparatene i beste tro.

– Det har alltid negative konsekvenser for en utøver som havner i denne situasjonen, men det høres ut som en utøver som har vært uheldig og fått i seg et stoff uten å ville dope seg. Da burde det være mulighet for redusert straff, spår Kaggestad.

Kaggestad påpeker at han ikke kjenner saken, og at det selvsagt er mulig at spilleren kan ha dopet seg med vilje.

– Det er alltid en mulighet for det, og det ville ført saken i et helt annet lys, men i utgangspunktet virker det rart, avslutter 42-åringen.