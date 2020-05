Karantenekrøll for håndballsjefen: Historisk lang pause endelig over

Thorir Hergeirsson tripper etter å møte spillerne annet enn på nettbrett. Men han får ikke se kaptein Stine Bredal Oftedal når troppen endelig samles igjen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal har ikke sett hverandre siden det ble spilt VM i denne hallen i desember. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Mandag kommer første halvdel av hele 28 spillere til samling i Kristiansand. Resten sjekker inn tre dager senere.

– Vi har ikke vært samlet siden 16. desember (VM i Japan), faktisk. Jentene lengter etter å møtes, sier Hergeirsson til NTB.

En pause på hele 168 dager har ikke håndballjentene hatt siden gjennombruddet i 1986.

Oftedal er en av to store profiler, Veronica Kristiansen er den andre, som ikke deltar på samlingen i Kristiansand.

– Bakgrunnen for det er blant annet de strenge karantenereglene som råder i Ungarn. Der må man inn i en ti dager lang karantene i egen leilighet når man kommer fra utlandet. I og med at Györ starter opp treningen 24. juni, så er dette den beste løsningen for Stine, sier Hergeirsson.

Oftedal har tysk kjæreste, toppspilleren Rune Dahmke, og det gjør logistikken i sommer ekstra utfordrende for henne.

Også for Kristiansen er det karantenebestemmelsene i Ungarn som spiller inn denne gangen.

Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal blir ikke å se under landslagets første samling i 2020. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Ny hverdag

I tillegg har Marit Malm Frafjord og Heidi Løke meldt forfall til samlingen. Hergeirsson ser ikke for seg at det blir en samling lik tidligere. Fullkontakt-trening er uaktuelt. Viruspandemien har satt en stopper for det inntil videre.

– Vi kommer til å bruke mye tid på teknikk og taktikk. Og så skal vi snakke en del om det som står foran oss, sier Hergeirsson.

Og det er ganske mye: EM på hjemmebane i desember og OL-kvalifisering (to av fire lag går videre) i mars neste år. Og kanskje OL om vel ett år.

Thorir Hergeirsson sier det blir mye terping av teknikk og taktikk under håndballandslagets samling i Kristiansand. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Håndballjentene har vunnet tre av de sju siste mesterskapene, og den hittil siste tittelen kom i 2016 (EM). Dette er fasiten under Hergeirsson:

* 2019 VM: 4.-plass

* 2018 EM: 5.-plass

* 2017 VM: Sølv

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2013 VM: 5.-plass

* 2012 EM: Sølv

* 2012 OL: Gull

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse.

