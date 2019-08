Henrik (28), Filip (26) og Jakob Ingebrigtsen (18), med pappa Gjert som sjef, leverer i verdenstoppen. Landslagstrener Kåre Mol har også klart å få frem tre sønner av ypperste klasse i sandvolleyball. Han har produsert storspillere på løpende bånd. Akkurat som i familien Ingebrigtsen, er det flere yngre å ta av.

Under verdensserieturneringen av kategori 1 i Oslo denne helgen, har Mols tre eldste fått prøve seg. Endelig har Norge en turnering av internasjonalt format igjen, en slags lillebror til den tradisjonelle i Stavanger som gikk inn i 2015. Mol-familien var alltid til stede når verdensstjernene møttes i Rogaland.

– Det inspirerte ungene mine, og jeg håper at det som skjer i Oslo nå kan bidra til at vi får opp mange spillere som kan konkurrere med dem som er best i dag, sier trener Kåre Mol.

I tuneringen i Oslo har familien Mol levert. Hendrik Mol og Mathias Berntsen møter Markus Mol og Christian Sørum i den første semifinalen, mens Anders Mol og Nils Gunnar Ringøen møter Lars Tveit Ritterholdt og Daniel Bergerud i den andre semien. Kampene spilles søndag.

Mette Bugge

– Du mener at du vil ha konkurrenter til dine egne barn?

– Ja, absolutt. Vi er helt avhengig av at det er flere som presser hverandre til å bli bedre.

Anders Mol og Christan Sørum er ranket som nummer én i verden. I turneringen på hjemmebane fikk Markus Mol «låne» Sørum.

– Det har gitt en så god erfaring. Nå blir nivå to og tre det neste jeg må strekke meg mot, sier Markus Mol.

Han er vanligvis på lag med ett år eldre Nils Ringøen, som fikk Anders Mol som partner.

Hendrik Mol og Mathias Berntsen valgte ikke å splitte opp. De håper å kunne følge Mol/Sørum til OL i Tokyo.

Tom Hansen / NTB scanpix

Allerede en gullgutt

Markus Mol har tatt to NM-titler denne sesongen. Først ble han vinner med Jo Lunde i 17-årsklassen, deretter ble det full uttelling med Ringøen i klasse 19 år.

Mange eksperter mener at den foreløpig 195 cm lange Markus Mol er bedre enn brødrene var på tilsvarende alder.

– I en livssyklus til en idrett er vi helt avhengig av hjemlige turneringer. Det er slik som bidrar til å skape interesse, sier Kåre Mo.

Han håper at denne turneringen, som avsluttes med flere kamper og til slutt finale på Jernbanetorget søndag, skal bli til noe mye større.

– Det er viktig at ferske spillere får kjenne på trøkket her. For unggutta betyr spill i en slik turnering like mye som om Anders skulle spille VM-finale. Den erfaringen får du bare når du står der og det gjelder. Vi ønsker at de skal få den følelsen. Vi håper å få opp en ny generasjon som kan utfordre de er etablerte,

Bak de tre eldste i Mol-familien kommer Adrian (15) og Emilie (13). De er like frelst som resten av familien, men foreløpig for unge til å delta i verdensserien.