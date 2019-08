«Klarer de også å hente sørlendinger som garantert vil løfte Start?»

Kristiansand: «Vi henter Martin hjem fordi de beste sørlendingene skal spille i Start»

Ordene tilhører Start-sjef Christopher Langeland og falt i mars etter at Start signerte marnardølen Martin Ramsland fra Sogndal.

Siden har Start for alvor vist at de har en helt ny overgangsstrategi sammenlignet med tidligere.

I 2018 hentet Start 16 spillere (inkludert Joackim Jørgensen, som først ble klar 1. januar 2019). Ingen av dem hadde noen tilknytning til landsdelen.

I 2019 er antallet fem. Alle er sørlendinger.

Først kom Jesper Daland fra Stabæk, deretter Martin Ramsland, Eirik Schulze (klar etter sesongen), Eman Markovic og Kristoffer Tønnesen.

Med den nye strategien kommer også en slags innrømmelse at satsingen fra tidligere slo feil. I og rundt Start-miljøet har oppfatningen vært at flere av spillerne klubben hentet ikke «brydde» seg nok. Det var for lite lidenskap, glød og stolthet knyttet til det å dra på seg den gule og svarte drakten.

Den nye planen er bedre enn den opprinnelige. Klubben har klart å knytte til seg spennende spillere. At det er geografisk spredning vil også skape større interesse for Start på Sørlandet. Daland er fra Kristiansand, Ramsland fra Marnardal, Schulze fra Mandal, Markovic fra Lyngdal og Tønnesen fra Grimstad.

Så kommer det viktigste spørsmålet.

Er de nye spillerne gode nok til å løfte Start i Eliteserien?

Ingen av dem har i utgangspunktet rutinen og lederegenskapene vi så Start-laget manglet i fjor. Ramsland og Schulze er nærmest. De andre er talentfulle, og kan fort ta steget om Start klarer det kollektive løftet som trengs for å prestere ett nivå opp.

Jeg tror det trengs mer for å bli et stabilt eliteserielag. Det tror jeg også Start mener. Det tas nok noen grep om det blir et nytt opprykk.

Det er ikke nødvendig at alle de henter har blaude konsonanter eller skarrer. Det viktigste er kvalitet. Start har også sagt at det er litt tilfeldig at det nå utelukkende kommer spillere fra denne landsdelen.

Jeg har likevel listet opp fem lokale «drømmespillere» som virkelig kunne bidratt i Eliteserien, og skapt enda større entusiasme i og rundt Start.

Førstemann har jeg etterlyst flere ganger.

Hellemyr-mannen Steffen Hagen (33) er en bauta både på og utenfor banen. Midtstopperen er en av de mest markante lederne i Eliteserien, og spiller knapt dårlige fotballkamper. Holder han seg skadefri har han flere gode år igjen på fotballbanen. Skrev under på ny toårskontrakt med Odd tidligere i år. Har en drøm om å spille for Start før han gir seg, og kan også være en viktig bidragsyter når karrieren er over.

Sondre Tronstad (24) har tatt store steg i Haugesund, og har utviklet seg til en ballspillende ballvinner de siste årene. Er så god nå at det trolig er mer aktuelt med et utenlandseventyr enn tilbake til Start. Mannen fra Tveit ville vært en markant signering om Start rykket opp. Har perfekt alder og etter hvert rutine som er mangelvare i laget.

Mathias Rasmussen (21) skrev ny kontrakt med sitt Nordsjælland i inneværende sesong. Venter fortsatt på gjennombruddet i Superligaen. Lyngdølen trives best i en offensiv rolle, men er omskolert til venstreback i Danmark. Ville blitt svært godt mottatt om den tekniske spilleren kom «hjem» igjen.

Sean McDermott (26) Den tidligere Våg-keeperen er en av de beste burvokterne i Eliteserien. Ikke en viktig forsterkning nå, men vil være perfekt på sikt den dagen Deumeland (31) er ferdig på Sørlandet. McDermott fikk aldri sjansen i Start sist han var her.

Zlatko Tripic (26) har virkelig løftet spillet sitt i Stavanger. Viking-kapteinen skrev nylig ny kontrakt, og er ingen aktuell mann for Start nå. Var aktuell for Start før fjorårssesongen. – En dag har jeg lyst til å spille for Start igjen, ikke bare for å komme tilbake på slutten av karrieren, men for å bidra, sa Tripic sommeren 2017.

Antakelig er det lite sannsynlig at noen av dem kommer slik Start er stilt, både sportslig og økonomisk. Men investorene i Start en Drøm har igjen vist at de er villige til å satse kroner, sist med signeringen av Tønnesen fra Jerv.

Det kan fort skje igjen om det blir Eliteseriespill i 2020.