Sandnes Ulf-spiller sendes på utlån til EIK

Sandnes Ulfs midtbanespiller Herman Kleppa leies ut til EIK ut 2019-sesongen.

– Vi er veldig glad for å få inn Herman på nåværende tidspunkt. Herman kjenner jeg til fra han var en liten gutt. Jeg jobbet nemlig med faren hans i SIF rundt 2008-2009, sier EIK-trener Ojan Bijan til klubbens nettsider.

– Han er en ung spiller med masse ferdigheter og riktig mentalitet som kommer inn i gruppen. Han er anvendelig som spiller og kan bekle flere roller, men mest av alt vil han gi økt konkurranse i troppen, noe vi trenger videre, fortsetter EIK-treneren.

Til SandnesUlf.no sier Herman Kleppa selv at han først og fremst går til EIK for å spille kamper igjen etter en sesong som har vært utfordrende på grunn av skader.

– Jeg føler at EIK kan passe meg bra. Nå skal jeg jobbe på videre for å utvikle meg som spiller. Jeg tror også det kan bli en kjekk høst på et lag som kjemper i toppen i 2. divisjon, sier Kleppa.

Han har sin første trening med sitt nye lag tirsdag kveld.

Herman Kleppa har gått gradene i Viking sin ungdomsavdeling. Han signerte kontrakt med Sandnes Ulf for 1,5 år siden.