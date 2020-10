Ødegaard tilbake i lett trening

Martin Ødegaard kan ha tatt et steg nærmere spill for Real Madrid igjen etter to uker på sidelinjen.

Martin Ødegaard nærmer seg spill. Foto: Fredrik Varfjell

Ifølge Real Madrid var Ødegaard med på utetrening torsdag, men han og lagkompisen Álvaro Odriozola trente for seg selv ute på banen mens store deler av resten av troppen ble drillet av trener Zinédine Zidane.

Fredag er det to uker siden klubben meddelte at nordmannen hadde pådratt seg en skade i den høyre leggen. Det ble da ikke anslått noe tidspunkt for når Ødegaard kunne ventes tilbake i full aktivitet.

Han har ikke spilt for Real etter at han var med i tre kamper på få dager med landslaget tidligere i oktober.

Real Madrid møter Huesca i den spanske eliteserien lørdag. Den kampen kommer i etterkant av El Clásico-seieren borte mot Barcelona og 2-2 mot Borussia Mönchengladbach i Tyskland i Champions League.

Før neste landslagsperiode møter Real også Inter (mesterligaen) og Valencia (La Liga).