Sørloths sjef om Solskjær: – Jeg skal sklitakle han

Leipzig-trener Julian Nagelsmann var ikke overbegeistret da Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League-finalen i 1999. Nå fleiper han om å ta hevn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Leipzig-trener Julian Nagelsmann spøkte med Ole Gunnar Solskjær. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Nagelsmann var i det spøkefulle hjørnet da han møtte til pressekonferanse foran onsdagens Champions League-møte med Solskjærs United på Old Trafford.

Der fortalte Leipzig-treneren om at han som yngre var Bayern München-fan, og at det således falt han tungt for brystet da Solskjær senket favorittklubben i Champions League-finalen i 1999.

– Jeg var ikke den lykkeligste personen da. Faren min var Gladbach-fan på den tiden, så han ertet meg litt, sa Nagelsmann på tirsdagens pressekonferanse ifølge Kicker.

– Han var glad for at Bayern ikke vant. Jeg var ikke så glad, tilføyde Leipzig-treneren om maikvelden for 21 år siden. Da var han 11 år.

Onsdag møter Nagelsmann Solskjær ansikt til ansikt på Old Trafford.

– Jeg skal sklitakle han, smilte trenerprofilen humoristisk, før han understreket at han naturligvis ikke er sint lenger for scoringen i 1999.

Leipzig, med Alexander Sørloth i troppen, innledet gruppespillet i Champions League på beste måte med 2-0-seier over Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir i forrige uke.

Manchester United tok tre kruttsterke poeng med 2-1-seier over Paris Saint-Germain på bortebane.