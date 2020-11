«Amatører», freste Lagerbäck. Hvem er i så fall proffen her?

KOMMENTAR: Mandag møtes Norges fotballandslag igjen. Hvordan går det i jakten på amatører og profesjonelle?

Landslagssjef Lars Lagerbäck har litt å tenke på når landslaget møtes igjen mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Kort om saken:

Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäcks krangel etter Serbia-kampen ble lekket til pressen.

Onsdag møter Norge Israel til privatkamp.

Deretter er det to Nations League-kamper mot Romania og Østerrike.

Lars Lagerbäck mente amatører hadde lekket krangelen mellom ham og Alexander Sørloth til pressen. Hvem er i så fall proffen her?

Det er flere kandidater:

Den eller de som lekket såpass at nyheten om rabaldermøtet kom ut i pressen. Selveste amatøren.

Spilleren som lot munnen løpe av med seg og måtte beklage.

Treneren selv.

Det er ikke opplagt at trener Lars Lagerbäck er den minst amatørmessige. Han følte seg så truffet at han hentet frem en to år gammel Sørloth-bom for å forsvare sin faglige status overfor de andre spillerne og ramme spilleren der hvor det gjorde mest vondt. Så betent var stemningen.

Vi kan i hvert fall si at Lagerbäck vant diskusjonen. Både spillerne, ledelsen i Norges Fotballforbund og journalistene er blitt med ham i jakten på amatørene.

Fakta Denne landslagspausen og den uvanlige opptakten Mandag samles brorparten av det norske landslaget. Noen vil muligens komme så sent som tirsdag. Det er den første landslagssamlingen etter at VG avdekket en krangel mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth etter Serbia-tapet i oktober. Krangelen eskalerte videre i pressemeldinger fra NFF og Sørloth der de hadde ulike versjoner av situasjonen. Etterhvert valgte de å legge det hele bak seg. På pressekonferansen under laguttaket til den kommende samlingen var det størst fokus på at det ikke var greit at noen hadde lekket informasjonen til VG. Hvem det er, er det foreløpig bare de selv og VG som vet. Allerede onsdag spiller Norge privatlandskamp mot Israel på Ullevaal. Det blir en fiktiv bronsekamp i Nations League-playoffen Norge røk ut av mot Serbia. Så kommer to viktige kamper i Nations League-gruppespillet. Først borte mot Romania søndag, så borte mot Østerrike onsdag. Vinner Norge begge kampene, er de klare for nytt Nations League-playoff om en VM-plass, om de ikke skulle klare å kvalifisere seg direkte. De tre landskampene vises på TV 2. Les mer

Hver gang vi møtes

Landslagsgjengen skal nå samles igjen om å spille god fotball, komme seg over skuffelsen sist og legge møtebråket bak seg.

Alle skal med. Å finne ute hvem som har lekket til pressen om rabaldermøtet virket som det viktigste for Lars Lagerbäck da troppen til de kommende landskampene ble presentert sist mandag.

Lagerbäck lot – for annen gang i Sørloth-saken, må det være lov å si – munnen løpe av med seg.

Sørloth har innrømmet at han tok for hardt i da kampen skulle evalueres. Og Lagerbäcks irritasjon over lekkasjen er fullt forståelig. Slike evalueringsmøter er avhengige av gjensidighet og tillit skal de ha noen verdi. Det må være trygghet for at ingen lekker, veid mot sannsynligheten for at det vil skje.

Krangelen mellom Lagerbäck og Alexander Sørloth ble tatt ut i mediene. Nå skal de to møtes igjen. Sørloth er en av spillerne i Lagerbäcks landslagstropp til de neste tre kampene. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Lekkasjer vil komme

Men lekkasjer vil forekomme, ikke bare i idretten, men like gjerne – og enda mer – i politikken.

Noen ser seg tjent med å lekke. Noen er menneskelige.

Noen gjør det i god hensikt også. Det ser absolutt ut som om VG har gjort en god – og ikke minst nyttig – jobb. At den (eller de, VG sier at de har flere kilder) som lekket, bidro til å lufte ut i en tropp som ikke har gjort det særlig bra.

Situasjonen er litt som da Åge Hareide i sin tid som landslagstrener forlangte at journalistene skulle holde med Norge. Uten tanke for at den beste måten å gjøre det på, kanskje ville være å drive kritisk journalistikk som kunne påpeke feil og slik løfte laget. Altså ikke forstyrret tryggheten i prestasjonsmiljøet, som Lagerbäck sa det.

Hvor kommer lekkasjen fra? Lagerbäck har vært sterkt kritisk til VGs avsløringer. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hver sin rolle, hver sin scene

Idrettsledere vil alltid mene at journalistene bør klø dem på ryggen. Ikke for å smøre stikkende kviser med mentholatum, men for å skape vellyst.

Det som burde interessere mest, er om det som sto i VG, stemte. Det gjorde det.

– Jeg har ikke sagt at VG tok feil, men det stemmer ikke overens med min virkelighet, sa Lagerbäck.

I denne virkeligheten sa Sørloth at trener Lagerbäck var inkompetent, ifølge NFFs egen pressemelding. Nå var det Sørloth som fikk behov for å svare:

– Det har jeg ikke sagt.

«Jo», svarte NFF.

«Nei», sa Sørloth.

– Nei, du sa ikke det. Men vi oppfattet det slik, sa NFF i enda en pressemelding.

Så hvor står vi da? Alt kom feil ut, er svaret.

De er dyktige i Norges Fotballforbund. De kjenner sin styrke, og uten at de kan klandres, er det spilleren, den unge og brysomme, som trolig er den vanskelige. På folkemunne.

For forbundet kan arrangere pressekonferanser og skrive pressemeldinger når det måtte være. De risikerer at spilleren protesterer, uten at det forstyrrer NFFs behov for å ha rett ute hos fotballfolket.