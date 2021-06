Forsøker å overtale Ulrik (24) til å bli værende i Tromsø: Dette må skje for at sjokkovergangen skal bli en realitet

TIL vil hente en midtstopper i sommer. De håper at det kan bli Ulrik Yttergård Jenssen (24).

VIL HA HAM HJEM: Ulrik Yttergård Jenssens kontrakt med Nordsjælland er gått ut. Team manager i TIL, Lars Petter Andressen, har vært i samtaler med stopperen nylig. Foto: NTB og Øyvind Sivertsen

TIL – Kristiansund 0–0

iTromsø er kjent med at aktører både i og rundt TIL jobber aktivt med å få Yttergård Jenssen overbevist om at TIL bør være klubben han skal spille for – enten på en kort avtale ut sesongen eller en noe lengre avtale.

Team manager Lars Petter Andressen bekrefter at han har hatt dialog med Yttergård Jenssen. Den siste samtalen var «ganske nylig». Foreløpig er svaret fra Ulrik Yttergård Jenssen – som så kampen på Alfheim onsdag kveld – negativt.

Den tidligere Nordsjælland-spilleren ønsker å spille i utlandet i noen år til.

– Inntil videre opplever jeg at Ulrik «ser hva som er der ute», så må det eventuelt være at noe ikke ordner seg, for at han skal spille her, sier Andressen til iTromsø en drøy halvtime etter 0–0-kampen mot Kristiansund.

– Så det er slik at hvis det ikke blir en utenlandsk klubb, så blir han TIL-spiller?

– På en måte har han lyst å spille her. Hvis han skal spille i Norge, har han lyst til å spille her, men det handler litt om hva som er mulig å få til, sier Andressen.

– Det er absolutt noe som vi håper kan være mulig etter hvert, men akkurat nå virker det ikke så aktuelt, legger han til.

Får økonomisk hjelp

Den venstrebeinte midtstopperen blir neppe en billig mann for et økonomisk presset TIL, men klubben må ikke betale noen overgangssum ettersom avtalen med Nordsjælland er utløpt.

TEAM MANAGER: Lars Petter Andressen etter kampen mot Kristiansund. Foto: Øyvind Sivertsen

Dessuten har TIL god backing fra næringslivet, dersom Ulrik vil være villig til å forhandle med klubben han ble fostret opp i:

– Vi har mange bak oss nå som er veldig villige til å hjelpe oss, sier team manageren.

– Nye aktører eller de samme som har pleid å støtte klubben?

– Det er litt både òg, egentlig. De som har et stort hjerte for TIL, de er der, svarer Andressen.

Låner ut stopper?

Også trener Gaute Helstrup bekrefter at TIL «ser på» en mulig stopperjakt.

– Vi kommer til å være helt rå på at det skal være typer som skal passe inn, først og fremst. Både som spillere og personer, sier Helstrup.

Da kan det, etter det iTromsø vet, være aktuelt å låne ut Casper Øyvann til en OBOS-klubb – slik at den tidligere Glimt- og TUIL-spilleren får mer erfaring.

Når det gjelder Ruben Yttergård Jenssens lillebror, sier Helstrup:

– Jeg tror den ballen henger litt for langt borte fra vår banehalvdel.

– Men hvis han åpner for det, så er dere der?

– Det er selvfølgelig vi interesserte i, men han ser nok mot andre breddegrader, sier Helstrup.

Som selv ikke har snakket med Ulrik Yttergård Jenssen.

– Skal du ikke snakke med ham?

– Nei, det er nok folk som snakker med ham. Ulrik styrer dette gjennom sine prosesser, understreker Helstrup.

– Han er definitivt i en kategori av spillere som vi følger med på. Men han har tatt et steg videre, er ung fortsatt og har lyst til å ta enda et steg.

En annen som har tatt steg, er August Mikkelsen. Han var klart TILs beste spiller i 0–0-kampen i kveld, før han måtte ut med en liten hoftesmell. Både TIL-lege Jorid Degerstrøm og han selv tror han rekker søndagens kamp mot Haugesund.

Det var heller ikke i forsvar det skortet for TIL i kveld. «Gutan» sølte bort syv store sjanser – inkludert et straffespark fra Kent-Are Antonsen.

Men kanskje burde den vært tatt på nytt, ettersom keeperen Sean McDermott gikk tidlig?

– Hvis keeper gikk tidlig, burde jeg lagt ballen i andre hjørne, sier en selvkritisk Antonsen.

PS! Ulrik Yttergård Jenssen har ikke besvart iTromsøs henvendelser i kveld.