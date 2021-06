Vil ikke samle skistjernene

Nabokretsene utelukker ikke en sammenslåing på sikt, men per nå er det ikke et tema.

Emil Iversen (IL Varden i Nord-Trøndelag) og Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL i Sør-Trøndelag) kommer fra hver sin trønderske skikrets. Lederne i de midtnorske skikretsene er ikke enige om at en sammenslåing er veien å gå. Foto: Ole Martin Wold/NTB

– Vår konklusjon er at en sammenslåing ikke er aktuelt i det hele tatt nå.

Det sier kretsleder i Nord-Trøndelag Siv Jørgensen til Adresseavisen.

Tidligere denne uken uttalte kretsleder Torbjørn Mæhlumsveen i Sør-Trøndelag, at tiden er overmoden for å slå sammen alle de tre skikretsene i Midt-Norge. Han sa også at han gjerne ønsket en dialog med nabokretsene om temaet.

– Selvsagt kan vi diskutere det. Vi må jo tørre å snakke med hverandre om slikt. Men vi ønsker ikke å hoppe på et «sammenslåingstog» og bli en del av en så stor krets. For oss er det viktig med nærhet og tett oppfølging av klubbene. Vi mener vi gjør det best ved å være en egen krets norddelen av fylket, sier Jørgensen.

Kretsleder Anne Cathrine Enstad i Møre og Romsdal sier hun gjerne tar en kaffekopp med de andre kretslederne for å diskutere en sammenslåing av skikretsene. Men per nå er ikke dette aktuelt. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Heller ikke i Møre og Romsdal er sammenslåing et tema per nå. Men kretsleder Anne Cathrine Enstad utelukker ikke at det kan bli aktuelt på sikt.

– Vi ønsker ikke å svare bastant ja eller nei på spørsmålet om sammenslåing. Men slik situasjonen er nå, ønsker vi å møte utfordringene med frafall på et lokalt nivå.

– Kommer gjerne på en kopp kaffe

De siste åra har norsk skisport merket et markant frafall. Siden 2015 har norsk skiidrett samlet sett hatt en medlemsnedgang på rundt 22 prosent, ifølge Norges Skiforbund. I Sør-Trøndelag skikrets har nedgangen vært på 16 prosent i perioden 2015–2019, mens den samlet sett for Trøndelag har vært på 12 prosent i samme periode.

Torbjørn Mæhlumsveen uttalte til Adresseavisen denne uken at han ønsker å slå sammen alle de tre skikretsene i Midt-Norge. Foto: Morten Antonsen

Mæhlumsveen tror en sammenslåing av skikretsene kan bidra til enda tettere og bedre samarbeid på tvers av idretter, klubber og årsklasser i kretsene.

– Vi kommer gjerne på en kopp kaffe for å diskutere problemstillingen. Allerede har vi flere gode samarbeid med nabokretsene i Trøndelag, men en sammenslåing er ikke aktuelt per nå. Vi ønsker heller å se på andre samarbeidsformer, sier Enstad.

– Slik vi ser det, vil en sammenslåing være hemmende for oss. Det geografiske området vil bli for stort, noe som kan gå utover nærheten vi har til klubbene våre. Vi vil opprettholde samarbeidet vi har med nabokretsene i dag og jobbe i fellesskap mot felles mål, selv om vi ikke blir én stor skikrets.

Enstad legger til at de har et ekstra stort fokus på å følge opp de yngre årsklassene og utøvere opp til junioralder. I Møre og Romsdal er nemlig trenden i flere av skiidrettene at utøvere flytter ut fra fylket for å gå på skigymnas i andre landsdeler når de blir junior.

Først kretsting, deretter skistyret

Skipresident Erik Røste sier til Adresseavisen at en sammenslåing må først vedtas i kretstinget til de berørte kretsene, før det kan besluttes i skistyret.

I dag er det 16 skikretser i Norge.

Erik Røste har ikke besvart spørsmålet om hva han mener om Mæhlumsveens forslag om en sammenslåing av skikretsene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Agder og Rogaland er slått sammen til en skikrets. Det samme er Vestfold og Telemark. Utover det har vi de tidligere fylkesgrensene. Sammenslåing av skikretser kommer først til behandling i skistyret etter et positivt vedtak i de kretsene som eventuelt ønsker en sammenslåing, sier Røste.

Skipresidenten har ikke besvart spørsmålet om hva han mener om Mæhlumsveens forslag om å slå sammen kretsene i Midt-Norge.