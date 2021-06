Blink vant derbyet mot Ranheim: Matchvinneren utvist

Stjørdals-Blink unngikk seks strake tap og gikk seirende ut av derbyet mot Ranheim.

Mats Lillebo ble sentral med både scoring og utvisning. Foto: Christine Schefte

Stjørdals-Blink – Ranheim 1–0

M.U.S Stadion Sandskogan: 476 tilskuere hadde tatt plass for å følge det trønderske derbyet i OBOS-ligaen søndag ettermiddag. For hjemmelagets supportere ble det en etterlengtet opptur.

Scoringen fra Mats Lillebo sørget for at Blink tok sin første seier i en tellende kamp mot Ranheim på 20 år.

Både Ranheim og Blink har slitt i årets serieåpning, lagene lå på henholdsvis 14. og 16. plass før den åttende serierunden. Begge lag beholder plasseringene også etter derbyet, men nå er det bare to poeng som skiller dem.

Hovedtrener mistet derbyet

Blink-trenerne Tom Dent og Snorre Lillebo mistet lokaloppgjøret grunnet sykdom og karantene. Bladet omtalte saken først.

– Skuffet over å miste derbyet på grunn av sykdom, skrev Dent på Twitter.

Assistenttrener Bjarne Kristoffersen måtte dermed ledet laget mot Ranheim. Samme mann opplyste til Discovery at hovedtreneren følte seg dårlig tidligere på dagen, men testet negativt for korona på en hurtigtest.

For Ranheim var det Tarjei Smågesjø som ledet laget, etter at Svein Maalens avgang ble et faktum tidligere i uka.

Tidlig straffespark

Hjemmelaget fikk en drømmestart på kampen. Robin Bjørnholm-Jatta fikk to hender i ryggen fra Erik Tønne, og Blink-forsvareren gikk ned i feltet. Dommeren pekte på straffemerket.

Mats Lillebo sendte Blink i ledelsen fra krittmerket etter bare syv minutter. Keeper Magnus Lenes gikk feil vei, mens ballen gikk kontant ned i motsatt hjørne.

Mats Lillebo satte inn sin andre scoring for sesongen da han sendte Blink i ledelsen. Foto: Christine Schefte

Etter scoringen tok Ranheim tak i ballen, men et lite øyeblikk så de ut til å rote det skikkelig til. Øyvind Alseth spilte ballen tilbake til Lenes, som trøblet i mottaket og plukket opp ballen med hendene. Blink-spillerne og hele stadion ropte på tilbakespill, men fikk ikke medhold fra kamplederen.

Feberredning

Gjestene fra fjæra klarte etter hvert å spille Blink lave, men det tok tid før den første målsjansen kom.

Den fikk de ikke før 27 minutter var passert. Kaptein Mads Reginiussen avsluttet på ett touch fra omtrent 16 meter, avslutningen var god og hjemmelagets keeper måtte ut i full strekk. En kjemperedning av Emil Ødegaard.

Sivert Solli var frisk på Ranheims høyrekant, men måtte gi seg på grunn av en skade etter 38 minutter. Inn kom spisskjempen Michael Karlsen.

Sivert Solli tok seg til lysken og haltet av i slutten av førsteomgang. Foto: Christine Schefte

Førsteomgang ga ikke flust av målsjanser, men var likevel et lokaloppgjør verdig med høy temperatur og tøffe dueller. Stjørdals-Blink holdt unna og ledet 1–0 til pause.

Rolige minutter

Etter hvilen hadde sola gått bak skyene og det første kvarteret passerte uten nevneverdige hendelser. Vegard Fiske var nærmest for vertene med et forsøk fra distanse.

Ask Tjærandsen-Skau forsøkte seg også fra distanse en time ut i kampen. Bodøværingen klemte til på et frispark og Lenes måtte slå ballen ut til corner.

Som i førsteomgang var det de blå og hvite som hadde mest ball, men Ranheim skapte svært lite. Blink forsvarte de seg godt til tross for at de til tider ble spilt veldig lave.

Annullering og utvisning

Ut av intet slo Erik Tønne en nydelig stikker med utsiden av foten. Pasningen fant innbytter Filip Bratbakk, som dro seg forbi keeper og satte ballen i et tomt mål. Jubelen uteble likevel, for linjedommer var kjapt oppe med flagget og signaliserte for offside.

Stjørdals-Blink-benken stormet banen da dommeren blåste i fløyta. Foto: Christine Schefte

Etter en Blink-sjanse plukket Lillebo opp ballen og spilte den ut til siden. Det reagerte dommeren på og målscoreren fikk sitt andre gule kort. Dermed måtte stjørdalingene fullføre de siste ti minuttene med én mann mindre.

Ranheim presset på i sluttminuttene men klarte aldri å få hull på byllen.