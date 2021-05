Derfor snudde Tettey

Åge Hareide var svært viktig for at Alexander Tettey valgte å komme hjem til Lerkendal som spiller.

Alexander Tettey blir RBK-spiller igjen. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Det har betydd veldig mye. Om det hadde vært en annen som trente Rosenborg, tror jeg ikke dette hadde skjedd. Det kan jeg ærlig si, sier Alexander Tettey til Adresseavisen.

Tidligere onsdag kveld ble det klart at han kommer hjem til Rosenborg etter tolv år i utlandet. Han har skrevet en kontrakt med RBK ut sesongen.

35-åringen sa til Adresseavisen for et drøyt år siden at han definitivt ikke kommer tilbake til Lerkendal som RBK-spiller.

Men nå, etter at Norwich-karrieren definitivt er over etter ni år, har han snudd.

– Hva har endret seg?

– Det er mye som har endret seg for at det skulle gå akkurat slik. Jeg har hatt en evaluering med meg selv om hvorfor og hva som skulle til. Jeg hadde mine reservasjoner tidligere, og alle de reservasjonen har vi snakket om, gått gjennom nøye og så har ting forandret seg. Det handler om rollen min og slike ting, sier Tettey.

Tror kroppen tåler det

Og ramser opp flere årsaker.

* Spilletid denne sesongen

– Jeg har ikke spilt like mye som forrige sesong. Hadde jeg spilt like mye, hadde jeg nok lagt opp etter Norwich. Da hadde kroppen gjennomgått for mye.

* Samtaler med Åge Hareide og Mikael Dorsin

– Vi har hatt en veldig positiv diskusjon om hva som skal til for at kroppen skal fortsette å være fin.

Tettey og Åge Hareide har jobbet sammen tidligere. Det hjalp RBK denne gangen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

* Motivasjon

– Man kan ikke stille på Lerkendal og tro du er Ronaldo eller Messi. Man må jobbe hardt for det, og vi har gått gjennom motivasjonspunktet nøye. Jeg kjenner det kan være verdt å prøve det.

* Vil hjelpe sin gamle sjef

– Det er ikke gitt at en toppklubb som Rosenborg vil ha en spiller som er så gammel som jeg er. Men nå er det en trener som har stått i spissen og gitt beskjed om at han virkelig vil ha meg tilbake. Jeg vil hjelpe ham med prosjektet han har startet. Og dette er hjemme.

Sier Alexander Tettey, som forlot RBK til fordel for franske Rennes i 2009. Da ble han solgt for rundt 40 millioner kroner.

Akademijobb etter karrieren

Og det siste punktet - om å hjelpe mannen som har hatt ham på landslaget og i Rosenborg i 2003 - er et nøkkelpunkt.

– Det er en autoritær trener som vet hva han vil. Han er tydelig, og jeg har også tro på at han kommer til å få det til. Han hadde en halv sesong i fjor, og nå blir det forhåpentligvis en hel sesong der han kan få prosjektet til å bli bra. Det hjelper at det er en trener jeg har jobbet med før. Hadde det ikke vært for ham, hadde ikke dette skjedd, sier Tettey.

– Han skal ha mye av æren. Og jeg har mye å lære av ham som trener, sier midtbanespilleren.

– Skal du gå i trenerskole hos Hareide?

– Ikke for å bli a-lags-trener, men for å kunne hjelpe fremtidens fotballspillere.

Nå er han sikret en rolle på akademiet også etter at karrieren er over. Akkurat som Per Ciljan Skjelbred er.

– Ja, det ligger noe der i kontrakten. Vi får se. Den ligger der, men vi vet aldri hva som skjer frem i tid. Klaffer det, og alt går bra, er det kanskje dette jeg skal gjøre etter karrieren. Jeg har sagt mange ganger at jeg vil jobbe med barn, og om det er i eller utenfor fotballen får så være. Men nå ser det ut til at jeg har muligheten til det innen fotballen etter dette året.