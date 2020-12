EM-eventyret ingen kan forklare: – Finnes ikke noe godt svar

HERNING (VG) Håndballjentene suser gjennom EM og er på vei mot det som kan bli gull nummer åtte i europamesterskapet. Men landslagets veteraner blir til spørsmålstegn når de skal forklare EM-suksessen.

I TOPPSLAG: Camilla Herrem på vei inn til sin første gullfeiring i 2008 sammen med Tonje Nøstvold. Søndag kan det bli mer å skåle for i Herning. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det finnes ikke noe godt svar på, sier Camilla Herrem som kan være på vei mot EM-gull nummer fem siden hun debuterte med et brak og tok festen med storm i 2008.

Marit Malm Frafjord sikret seg også sitt fjerde EM-gull da Norge vant sist i 2016.

– Det vet jeg faktisk ikke, svarer trønderen. Hun vant sitt første EM allerede for 14 år siden.

– Tidligere har det nok passet oss godt fordi det var så få fridager. Jeg husker at det i 2006 var åtte kamper på 11 dager. Men den fordelen har vi mistet nå. Normalt sett har Norge vært et godt trent lag som har tålt mange kamper på få dager, sier Malm Frafjord.

På Jylland har Norge vært nøyaktig like gode som i mange tidligere EM-suksesser. Selv om mesterskapet nå varer nesten en uke lenger enn 2006. Norge har vunnet tre VM-gull og to OL-gull også, men tallenes tale er klar.

EM-gull i 54 prosent av sluttspillene Norge har deltatt i. OL-gull i 29 prosent, VM-gull i bare 16 prosent (her har vi regnet med alle VM siden 1971).

Og hvis vi går enda litt dypere i materien. Seiersprosenten i EM-kamper siden Thorir Hergeirsson ble landslagssjef i 2009: 87 prosent. VM-kamper: 81 prosent. OL: 70 prosent.

Selv om Norge har møtte svake nasjoner fra Afrika, Sør-Amerika, Asia og Oseania i VM og OL så vinner de altså oftere mot sterkere europeiske nasjoner i EM.

– Ja, si det. Det har jeg prøvd å finne ut av selv også. Men det har jeg ikke noe godt svar på, sier Katrine Lunde. I Herning kan 40-åringen vinne sitt femte EM-gull og det første på 10 år.

Heidi Løke sier:

– Hmmm. Nei. Jeg vet ikke helt. I dette EM så har vi mindre skader og flere spillere tilgjengelig enn under VM i fjor. Men jeg kan ikke helt se årsaken til at vi er bedre i EM. Men det har ofte vært viktig at vi har et ekstremt godt trent landslag. Vi har spillere som tåler mye belastning. Men nå har vi jo mange flere fridager enn vi pleier å ha.

Her er den eventyrlige gullrekka.

GULLTÅRER: Heidi Tjugum etter Norges aller første EM-gull. Foto: Mattis Sandblad

Nederland 1998: – Jeg måtte bare gråte

Marit Breivik hadde «varmet opp med bronse i 1994, sølv i 1996 før absolutt alt lykkes i Amsterdam fire dager før jul i 1998. Anja Andersen hadde gitt seg på landslaget og Danmark ble knust 24–16 av Norge i finalen. Norge var fornyet med fryktløse spillere som Mia Hundvin og Else-Marthe Sørlie. Dagens landslagstrener Tonje Larsen var med og Trine Haltvik fikk endelig gull etter også ha vært med på gjennombruddet med VM-bronse 12 år før. Norge vant sitt første håndballgull noensinne og keeper Heidi Tjugum var finalens beste.

– Alt som har skjedd kom over meg. Jeg måtte bare gråte ut det hele. Jeg tenkte på alle treninger og alt slit som ligger bak. Veien frem til dette har vært lang. Dette gullet betyr enormt, sa Tjugum etter å ha spilt de siste 10 minuttene med tårer i øynene.

TOK AV: Gro Hammerseng-Edin var i toppform både på bane og fest i 2004. Her feirer hun sammen med Marit Breivik, Katja Nyberg og Elisabeth Hilmo. Foto: Terje Visnes

Ungarn 2004: – Vil feire hele natten!

Norge hadde to år før tapt EM-finalen for Danmark i Århus. 2003 ble en sportslig katastrofe med 6. plass i VM og ingen OL-plass i Athen. Breivik bommet med sitt opplegg, men kom kraftig revitalisert tilbake i 2004. Norge knuste først Ungarn med historiske sifre – 44–29 – i semifinalen. Så ble den nykårede OL-vinneren Danmark slått 27–25 i finalen. EM-gullet var det første til Gro Hammerseng-Edin, Karoline Dyhre Breivang og en hel generasjon gulljenter. Katrine Lunde vant sin første tittel og er i dag eneste spiller igjen fra den kvelden Norge gjorde Budapest til Budapest i VG.

– Nå er jeg bare lykkelig og vil feire hele natten! Meldte Hammerseng da hun ankom Norges gullfest 00.15 natt til mandag. Kapteinen var glad hun slapp å legge seg.

FINALEDRONNING: Kari Mette Johansen ble festens midtpunkt etter at Russland ble slått på Hovet i Stockholm. Foto: Jan Johannessen

Sverige 2006: – En «utadæsjælåpplevelse»

Etter at halv laget var skadet under VM i 2005 – Norge på 9. plass – var revansjelysten enorm i Sverige. Norge feide gjennom mesterskapet med åtte strake seire. Selv om mesterskapets store spiller, Gro Hammerseng-Edin, ble skadet i finalen ble regjerende verdensmester Russland satt på plass med 27–24. Marit Marit Malm Frafjord opplevde sitt første gull og Katrine Lunde var bunnsolid. Men finalen ble dominert av tre jenter fra Østfold. Anette Hovind Johansen var fantastisk i forsvar og Ragnhild Aamodt scoret de tre siste målene. Men aller mest handlet 2006-finalen om Kari Mette Johansen. Venstrekanten senket Russland med ni mål på ni skudd.

– En «utadæsjælåpplevelse» ... Jeg kan egentlig ikke peke på noe som kunne vært gjort annerledes, sa hun før gullfesten tok av.

FARVEL, JENTER: EM-gullet i 2008 markerte avslutningen for Marit Breivik – hennes sjette og siste triumf med håndballjentene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nord-Makedonia 2008: – We are the champions

Dette året ble Marit Breiviks største. Etter 14 år som landslagssjef opplevde hun det ultimate ved å lede håndballjentene til den første OL-tittelen ved hjelp av en helt perfekt finale i Beijing. EM tre måneder startet ikke like perfekt med uavgjort mot nykommeren Spania. Men Breivik ryddet vekk all rusk i maskineriet og da spanjolene igjen ble motstander i Skopje vunnet seks kamper på rad. Finalen ble også en parademarsj med 34–21. Camilla Herrem sang for første gang på festen og feiret sitt første gull med Løke, Lunde og Malm Frafjord fra dagens lag. Mens Tonje Larsen og Kristine Lunde-Borgersen var Norges beste spillere i EM-finalen.

– We are the Champions, sang Herrem – senere er hun mest kjent for «Tore Tang»- på festen.

SUKSESS I BOXEN: Karoline Dyhre Breivang leverte en stor finale sist Norge vant EM-gull i Boxen i Herning. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Norge/Danmark 2010: – Sverige ville få problemer

Håndballjentene fikk spille sine første og hittil eneste EM-kamper på hjemmebane. I Lillehammer ble det både suverene seire, mageinfluensa og tap for Sverige. Men Norge var ikke til å stoppe da de kom til finalespillet – da som nå – i Boxen i Herning. Danmark hadde sendt noen meldinger nordover til Norge gjennom EM og det fyrte opp en heltent Gro Hammerseng-Edin – til daglig Ikast-spiller. Hun spilte karrierens antagelig beste kamp da Danmark ble gjort til hakkebøf i semifinalen 29–19. EM-finalen ble en pen revansje på både Sverige og noroviruset som hadde herjet ved Mjøsas nordende. Seier 25–20 og dermed var både Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal EM-vinnere. Karoline Dyhre Breivang ble finalehelt.

– Vi visste at Sverige ville få problemer om vi bare fortsatte å løpe. Derfor flyttet vi opp forsvaret 30 cm og løp det vi kunne, sa hun.

USTOPPELIG: Linn-Kristin Riegelhuth Koren leverte sitt aller beste i 2014-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ungarn/Kroatia 2014: – Imponert over meg selv også

Det ble bråstopp for Thorir Hergeirssons nye lag i VM-kvartfinalen året før. Foran et nytt EM la landslagssjefen bevisst press på generasjonen med Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Silje Solberg. Han ville ha voksne damer. De unge spillerne svarte fantastisk opp. For første gang herjet den temposterke rekken med temposterke bøtteknotter. Mørk var svært god i finalen, en aller mest imponerte Linn-Kristin Riegelhuth Koren. I Budapest var hun tilbake i hallen hun hadde vunnet sin første EM-gull 10 år tidligere – 10 mål på 10 skudd og 10 poeng på VG-børsen.

– Jeg synes dette laget jobber så bra, men må si at jeg imponert over meg selv også, sa «Linka» etter bragden.

FINALEHELT: Nora Mørk skjøt til gull i Göteborg for fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sverige 2016: – Jeg er veldig sjelden nervøs.

Ingen ting har smertet dagens landslag mer enn OL i Rio. Jentene var utrøstelige etter at Camilla Herrem hadde bommet på det siste skuddet i siste ekstraomgang av semifinalen mot Russland. Hevnen kom i Sverige fire måneder senere. Norge var ustoppelige og vant alle åtte kamper. I motsetning til i OL fungerte forsvarsspillet med Marit Malm Frafjord i midten igjen. Keeper Kari Aalvik Grimsbø leverte storspill da hun satte rekord med sitt niende og siste gull i Göteborg. Men aller mest begeistret Nora Mørk et stappfullt Scandinavium. 12 mål er rekord for en norsk spiller i en internasjonal finale.

– Det er de kampene jeg synes det er morsomst å spille. Jeg er veldig sjelden nervøs. Jeg synes det er morsomt å spille når det er flest mulig folk på kamp, sa Mørk etter en finale i rampelyset.