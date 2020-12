«De er verst når det gjelder»

OM FOTBALL: De har levert et par heroiske Champions League-kvelder. Men det er de skrekkelige prestasjonene Ole Gunnar Solskjærs Manchester United vil huskes for.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er slått ut av Champions League. Foto: ODD ANDERSEN, REUTERS

RB Leipzig-Manchester United 3–2

«Life is a rollercoaster», synger Ronan Keating.

«Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-life is a rollercoaster», nynner vi andre.

Nordmannen forsøkte ikke engang å skjule seg bak et stramt smil denne gangen, det var det var det heller ingen grunn til etter 3–2-tapet borte mot RB Leipzig.

Manchester United er slått ut av Champions League før sluttrundene i 2021. Manchester United skal i stedet spille Europa League på vårparten.

Men det er ikke Europa League som definerer en klubb av Manchester Uniteds kaliber. Europa League er for de nest beste, for eksempel Solskjærs gamleklubb Molde.

Men Manchester United er ikke Molde.

Derfor kommer kritikken igjen til å øke i omfang før han lørdag skal opp mot Pep Guardiolas Manchester City i Premier League.

Verst når det gjelder

For det er to er to ting Solskjær måles ut fra.

Premier League og Champions League. Derfor brukes det ord som krise når Manchester United ryker ut av verdens viktigste klubbturnering før den har startet på ordentlig.

47-åringen fra Kristiansund er under press igjen.

Etter praktkamper mot Paris Saint-Germain og RB Leipzig i første halvdel av gruppespillet, hadde Solskjær en fot i sluttrundene. Alt så fint ut.

Men igjen sviktet laget da det gjaldt som mest.

Først tap hjemme for PSG.

Likevel trengte den engelske giganten bare ett fattig poeng borte mot RB Leipzig tirsdag kveld for å avansere.

Men de røde fra Manchester ødela for seg selv etter en skrekkelig førsteomgang i Tyskland.

Og da sitter en igjen med inntrykket av at Solskjær og Manchester United er verst når det gjelder. Slik Manchester-laget var da de tapte semifinalene i både Europa League og FA-cupen i sommer.

De høyeste topper og dypeste daler har preget de snaue to årene nordmøringen har ledet en av verdens største og viktigste klubber. Fra det helt strålende, til det mest begredelige.

Men det er ikke progresjon og han kan ikke holde på slik i evigheter. Et sted går grensen også for tålmodige klubbeiere.

Ole Gunnar Solskjær tuslet slukøret av banen etter å ha tapt for RB Leipzig. Foto: ODD ANDERSEN, REUTERS

Motstanderne scorer først

Solskjær har ledet Manchester United i 10 Champions League-kamper. Seks av dem er tapt. Ingen managere for engelske lag har tidligere tapt så mye på så få kamper i turneringen.

Solskjær har ledet Manchester United i 18 kamper siden sesongstart. I 10 av dem har motstanderlaget scoret først, fem ganger har Manchester United snudd til seier.

Det kan være en indikasjon på feil laguttak, feil taktikk, eller kanskje spillere uten karakter.

Historien gjentok seg i Leipzig.

Vertene måtte vinne for å være sikret avansement, de måtte ha mål. Derfor lå også Manchester United lavt i håp om å utnytte sin kontringsstyrke.

Men det hjalp lite da motstanderen tok ledelsen mot Uniteds sløve forsvarsfemmer før det var spilt to minutter.

En grusom start etter grusomt forsvarsspill for en oppgitt nordmann på sidelinjen.

Da vertskapet ledet 2–0 etter 13 minutter var det bekmørkt i Uniteds forsvar.

RB Leipzig presset intenst, de var gode og effektive, Manchester United virket lamslåtte.

På 3–0 var kampen i realiteten over. Trodde vi.

Reiser seg nesten alltid

Først kvarteret før slutt våknet Manchester United. To kjappe mål og 3–2 sørget for en dramatisk slutt på kampen.

Det var nesten, men nesten skyter ingen av hesten.

Fortjent ville det heller ikke vært, for så mye bedre var RB Leipzig enn Manchester United den første drøye timen.

Nå blir det Europa League for Manchester United til våren.

Først er det byderby hjemme mot byrival City. Men Solskjærs historie som United-manager viser at han har en eventyrlig evne til å slå grusomt tilbake etter brutale nederlag.

Det er ingen overraskelse om det skjer mot Pep Guardiolas menn, snarere tvert imot.

Sånn går dagene på Old Trafford.