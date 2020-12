Tross AaFKs 20. tap, tenker ikke treneren på juleferie enda

Lars Arne Nilsen liker responsen han får fra enkelte av AaFK-spillerne.

Lars Arne Nilsen bygger AaFK-laget på nytt hver eneste dag, hevder han. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Odd-Sølve Grannes

I forrige serierunde mot Brann var nedrykket for AaFK et faktum. Onsdag spilte Aalesund sin første kamp, der de med 100 prosent sikkerhet spilte med visshet om hvilken divisjon klubben spiller i neste sesong. Trener Nilsen fikk rett respons fra noen av spillerne, nå som de ikke trenger å tenke på tabellen.

– For meg er det viktig at vi står opp, at vi virkelig prøver å vinne selv om vi har rykket ned. Vi møter et Sandefjord som er desperate etter poeng, og det er noen av spillerne våre som virkelig er gode i dag. Det tar jeg med meg, sier Nilsen, og trekker fram særlig Parfait Bizoza som AaFKs beste onsdag.

Likevel ble det et nytt tap for AaFK. Klubbens 20. serietap for året, men Nilsen har ikke begynt å glede seg til juleferie enda.

– Jeg synes det er artig nå. Jeg synes det er kjekt å se hvem som melder seg på av spillerne. Det er et prosjekt jeg nettopp har begynt på, og for meg er hver trening og hver kamp utrolig viktig. Vi har begynt oppkjøringen, vi er i gang, understreker Nilsen.

Forandringer

Nilsen startet trenergjerningen sin i AaFK med 4–3–3, men i de siste kampene har det blitt 5–4–1. Det tror han at det også vil bli resten av sesongen.

– Jeg har ikke lyst til å spille 4–3–3 uten at vi har typene til det, da begynner vi prosjektet i feil enda. Jeg har lyst til å starte med det i januar og bruke de ti ukene. Nå er det litt prøving og feiling. Vi har ikke mannskapet til det nå, særlig etter at Isak Dybvik Määttä og Fredrik Carlsen ble skadet.

Han lover at Aalesund kommende sesong skal være med tydelige i hva de vil på banen.

– Vi skal bruke ti uker på å sette et lag og en definert spillestil. Nå har vi ikke spillerne vi ønsker til å gjøre det og må bruke plan B. Det blir nok en del forandringer i januar, sier Nilsen.

– Vil seg ikke

Mot Sandefjord på Color Line Stadion var gjestene best og vant 1–0 onsdag, selv om AaFK hadde gode perioder.

– Det var en helt jevn kamp, og vi kunne scoret et par mål med litt stang inn. De er hakket bedre enn oss utover i andre omgang, og så er kanskje vi bedre i perioder av første omgang. Vi får en sluttspurt og får noen sjanser, men det vil seg ikke. Vi får ikke poeng, og vi får ikke seieren, oppsummerer Nilsen.