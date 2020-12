Supertalentet forlenger kontrakten

Julie Blakstad (19) har forlenget kontrakten med RBK Kvinner med to år.

Klar for nye år: Julie Blakstad. Foto: Richard Sagen

Det melder klubben fredag.

– Jeg synes RBK er en fin klubb, og jeg trives godt her. Jeg er mest opptatt av å utvikle meg. Jeg tror ikke jeg er klar for et utenlandsopphold riktig ennå, sier Blakstad.

– En særdeles viktig signering. Alle som har sett oss spille i år, vet hvor god Julie er og hvor betydningsfull hun er for laget vårt, sier trener Steinar Lein.

Debutert for Norge

Blakstad har spilt samtlige 18 kamper for RBK denne sesongen, etter overgangen fra Fart. Hun scoret syv mål, og har vært ønsket flere steder i Europa.

I fjor takket hun blant annet nei til Chelsea, i en sesong hvor hun ble kåret til årets unge spiller.

Blakstad debuterte på A-landslaget i 1-0-seieren over Wales i oktober i år. Hun har nesten 50 kamper for aldersbestemte landslag, mange av dem som kaptein.