Slik skal Spania slås: – Statistikken driter jeg langt i

Sander Sagosen & co. står foran den ultimate oppgaven. Det første stjernen gjør er å kaste Norges elendige Spania-statistikk rett i søppelbøtten. Enkle kontringsmål er Sagosens resept på å slå europamesterne

PÅ OFFENSIVEN: Sander Sagosen er klar for Spania etter 50 mål og 37 målgivende på de første seks VM-kampene. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Spanjolene ble slått i 1997 og etterpå har Norge klart en uavgjort på 17 forsøk.

– Den statistikken driter jeg langt i. Motivasjonen for meg er at det står en semifinalebillett på spill. Det er derfor jeg er her. Alt som har skjedd før er historie, slår Sagosen fast på VGs spørsmål. Han legger til:

– Styrkeforholdet er ganske likt spør du meg, sier Sagosen, som har opplevd et tap for Spania i mesterskap – som 18-åring i 2014.

Sagosen følges opp av landslagssjef Christian Berge.

– Det er mange som tar opp den statistikken, men den er ubrukelig. Ikke viktig i det hele tatt, hevder han.

– Hvis vi gjør en virkelig god kamp, har vi muligheten til å være med, mener Berge.

Tross fem strake seire har det vært litt rusk i den norske maskineriet. Og det handler om mer enn magesyke på Christian O’Sullivan og Petter Øverby i de to første VM-kampene.

– Under EM i fjor spilte vi den beste håndballen vi noen gang har gjort. Jeg synes ikke vi har kommet opp på det nivået nå, mener Gøran Johannessen. Bakspilleren har steget fra varierende til glimrende i de to siste VM-kampene.

– Vi må spille vår beste kamp i dette mesterskapet. Det er det ingen tvil om, sier han før møtet med Spania – som i likhet med Norge har steget etter uavgjort mot Brasil i VM-åpningen. Johannessen mener Spania har et komplett lag.

– Et godt håndballag med en sinnssyk erfaring. De har stått i situasjonene før og det kommer til å bli tøft dette, spår Sagosen.

Fakta Fem siste mot Spania 2019: Tap 27–28 i Århus. 2019: Tap 30–31 i Bodø. 2018: Tap 27–30 i Valladolid. 2015: Tap 20–38 i Oviedo. 2014: Tap 25–27 i Aalborg (EM-sluttspill). Les mer

Det spanske håndballforbundet gjør et poeng ut av Sagosen har spilt over fire timer i Norges seks kamper. Ingen av de spanske spillerne har vært mer enn tre timer på banen. Spania mener at de har kreftene i god behold før VM-avslutningen.

– Spania har 16 gode spillere, mens enerne nesten ikke får sjansen til å skinne. De bytter på klokken etter 15 minutter, beskriver Sagosen.

Han ligger helt suverent på toppen av VMs rangering med 50 mål og 37 assist. Ingen spanjol er i nærheten. Toppscorerne finnes på kantene: Angel Fernandez (28 mål) og Ferran Sole (27 mål).

– Det viktigste blir helt klart å få lukket ned rundt strekspilleren deres i forsvar og få løpt kontra på dem. Slik at vi får de enkle målene. Slik at vi slipper hele tiden å slåss mot et godt spansk forsvar og to veldig gode målvakter, sier Sander Sagosen.

Gonzalo Pérez de Vargas/Rodrigo Corrales er den beste keeperduoen på VM-statistikken. Han kjenner dem begge godt. Vargas skjøt han nylig hull på i Champions League-finalen, mens Corrales var lagkompis med Sagosen i PSG.

– Vi må ha bredde i angrepsspillet og ikke søke inn mot midten hele tiden. Der har de Guardiola og Morros som er gode til å blokke ned. Det blir alfa og omega, beskriver Sagosen.

Veteranene Gedeón Guardiola (36) og Viran Morros (37) er kjernen i et spansk forsvarsspill Norge ikke er den eneste som har slitt med. De er snapper baller og Guardiola (6 ballerobringer) og Jorge Maqueda (7) er spillere som skaper trøbbel for alle angrep.

Harald Reinkind mener nøkkelen til norsk semifinale først og fremst ligger i ikke å bli lurt inn de spanske forsvarsfellene.

– Å få flyt i angrepsspillet og minimere antallet tekniske feil. Vi må sørge for at de ikke får kontret med sine ekstremt gode kanter. Det er tungt å møte spanske lag om angrepsspillet vårt ikke sitter, minner Kiel-stjernen om.

Christian Berge mener derimot at det handler om det klassiske: Norsk keeper-, forsvars og kontringsspill. Norge fikk 33 baklengs mot Island og har i VM snittet på 2,3 mål flere innslupne enn i fjorårets EM.

– Vi var ikke dyktige nok til å stå imot de tøffe satsingene til Island i treerposisjon (midtforsvaret). Spania spiller mer krysningsspill og på tvers. Det blir en utfordring å komme seg på rett side av strekspilleren på grunn av at de vender ballen hele tiden, mener Berge.

Landslagssjefen har sovet lite og analysert mye de siste nettene.

– Vi møter et spill mer lekent teknisk med flere løsninger i forhold til vending av spill. Vi må forberede oss godt. Noe skal vi klare å stoppe, men ikke alt. Og så må vi løpe på dem. Vi har vært gode i kontringer i nesten alle kamper vi har spilt mot Spania under meg.