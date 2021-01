Rashford får krass Keane-kritikk: – Han møtte ikke opp

(Liverpool - Manchester United 0–0) Marcus Rashford og Bruno Fernandes får det glatte lag av tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane for deres innsats i toppkampen mot Liverpool.

OFFSIDE OG KONTRINGSKÅL: Marcus Rashford løp i offside flere ganger i første omgang, og spolerte også en svært god kontringsmulighet for Manchester United. Foto: MICHAEL REGAN / Reuters

– Når jeg ser på sjansene til Manchester United ... Rashford møtte ikke opp, og Bruno Fernandes spilte ikke bra, men likevel skapte de de to beste sjansene i kampen, sier Roy Keane på Sky Sports-sendingen etter 0–0-kampen mellom topplagene Manchester United og Liverpool på Anfield søndag kveld.

Sjansene han snakker om, er da nevnte Fernandes tvang fram en glitrende benparade, før Paul Pogba banket alle tiders mulighet rett på hjemmemålvakten Alisson.

– Vi har vært raske til å kritisere Pogba, i dag spilte han godt, men han burde scoret på den sjansen, sier Keane.

Med uavgjort holdt avstanden mellom lagene seg uendret på tre poeng, og inviterte samtidig Manchester City inn i tittelkampen for alvor. Det kunne imidlertid endt annerledes:

Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær var klar på at han var skuffet over å ikke ha vunnet kampen, det samme var motstykket Jürgen Klopp hos Liverpool.

– Dette var en misbrukt mulighet fordi vi hadde sjansene våre, men samtidig spiller vi mot et veldig godt lag. Vi var best mot slutten, men startet på ingen måte godt. Vi hadde ingen ro over spillet vårt, sa Solskjær til BBC etter kampen.

Han la også vekt på at hans lag skuslet bort to overgangsmuligheter mot slutten av kampen i et intervju med TV 2, og viser til blant annet da Rashford overså muligheten til å spille Edinson Cavani alene gjennom mot mål like før slutt.

Rashford selv stilte ikke til intervju etter kampen på Anfield, men fikk krass kritikk for sin innsats også i lokalavisen Manchester Evening News.

– Han ble flyttet tilbake som midtspiss, men klarte ikke rettferdiggjøre den avgjørelsen. Virket å enten være i offside eller miste ballen, og skapte sjelden noen trussel fra kanten, skriver avisen i sin vurdering.

Samme dom felles over nevnte Fernandes, som lokalavisens journalist Samuel Luckhurst mente spilte «sin verste kamp i United-trøyen» i den viktige toppkampen. Begge fikk fire av ti på børsen.

Ikke alt var bekmørkt, dog: Luke Shaw trekkes frem for sin fantastiske innsats på venstrebacken, og stopperparet Victor Lindelöf og Harry Maguire fikk begge strålende vurderinger.