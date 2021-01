Ski-Norge kritisk til nye regler: – Jeg er rystet

Skiforbundets nye coronaveileder gjør det vanskeligere å arrangere treninger og renn. Det får personer i skimiljøet til å reagere.

I FARE: Birkebeinerrennet har fortsatt håp om å kunne bli arrangert i mars. Men med dagens regler må rennet bli avlyst. Foto: Geir Olsen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg synes det er meningsløst. Jeg er rystet over at det ikke går an å differensiere. Det er forskjell på kontaktidretter innendørs og skiarrangementer utendørs. Her må noen i regjeringen eller opposisjonen på banen, sier Steinar Berthelsen, leder i Buskerud skikrets.

Fakta Skiforbundets nye coronaveileder 20. januar: Presiseringer vedr. gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement

Norges Skiforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18.01. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20.01.:

1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. Skirenn kan gjennomføres for utøvere fra samme klubb/treningsgruppe.

Alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner skal avlyses eller utsettes.

3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres. Kilde: Skiforbundet Les mer

Den nye veilederen til Skiforbundet - som kom 20. januar, før smitten av det britiske viruset økte i Oslo-området - gjelder alpint, langrenn, hopp, kombinert, telemark, freestyle, freeski og randonee.

Veilederen bestemmer at utøvere under 20 år kan være i aktivitet internt i egen klubb, og det kan arrangeres skirenn innad i klubber eller treningsgrupper. Mens treninger og renn som går på tvers av klubber, eller samler deltagere fra flere kommuner, skal utsettes eller avlyses.

Les også Landslagstrener hudfletter NRKs sportssending

– Det er stor frustrasjon. Folk er sinte, sier Berthelsen og understreker:

– Men det er klart om de finner mutert virus i for eksempel Sigdal eller Hemsedal blir situasjonen helt annerledes. Vi ønsker ikke å tøye grensene.

OPPGITT: Steinar Berthelsen, i midten, synes Skiforbundets coronaveileder er for tøff. Her fra da sønnen Sigurd Pettersen vant hoppuken i 2004. Til venstre mor Sølvi Pettersen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

For voksne er det bestemt at det kan bli organisert utendørs trening med god avstand, mens alle renn og arrangement for voksne skal avlyses eller utsettes.

I Oslo-området er alle organiserte treninger og konkurranser stoppet.

Les også Johansen vurderer å stoppe Rajas ski-ja: – Galskap

– Jeg har stor forståelse for skuffelsen og frustrasjonen. Coronaveilederen er en direkte følge av myndighetenes anbefalinger. Vi ønsker å få gjennomført mest mulig aktivitet, sier Øistein Lunde, organisasjonsleder i Skiforbundet.

Lunde mener skiidrett utendørs uten nærkontakt er noe av det mest forsvarlige man kan drive med under pandemien.

– Vår opplevelse er at Skiforbundet har fulgt opp regjeringens anbefalinger om idrettsaktiviteter på en god måte. I regjeringens anbefalinger har vi vært klare på at man bør begrense reisevirksomheten og kontakt på tvers. Derfor har vi prioritert at man kan ha den daglige aktiviteten i klubbene fremfor konkurranser der man reiser på tvers av kommuner og regioner, sier kulturminister Abid Raja (V).

Knut Erling Flataker, leder i Sør-Trøndelag skikrets, mener reglene er bekymringsverdige og at man nå må være kreative for å få til gode, små arrangement.

– Det er trasig at det er som det er. Jeg tenker særlig på etterveksten, eliten klarer seg. Disse innskjerpingene betyr mye for ungdom og idrett, sier Knut Erling Flataker, leder i Sør-Trøndelag skikrets.

Les også Stort frafall i breddefotballen i Indre Østland: – Motivasjonen ryker for mange

– Vi forholder oss selvfølgelig til det som besluttes. Men det er litt fortvilende, sier Torbjørn Broks Pettersen, leder for langrennskomiteen i Oppland skikrets.

Dagens restriksjoner betyr at populære Birken, som er planlagt 19–21. mars, ikke kunne blitt arrangert nå.

– Jeg oppfatter dette som en midlertidig anbefaling. Vi har fortsatt håp om å arrangere mosjonsdelen av Birken over tre dager i et annet format, sier Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken.