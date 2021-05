Se, her er AaFKs nye forsvarskjempe endelig på trening

Lørdag trente David Fällman for første gang med sine nye lagkamerater. Nå starter jobben med å komme i kampform.

David Fällman hadde sin første fellestrening med AaFK på Emblem stadion. Foto: Srdan Mudrinic

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er veldig, veldig, veldig fint å endelig kunne trene med laget. Jeg prøver å legge den lange ventetiden bak meg, for nå er jeg veldig glad og fornøyd med å være på plass, sier David Fällman til Sunnmørsposten.

Allerede i midten av februar signerte svensken for AaFK, men først i forrige uke kom han seg inn i landet. Nå er karanteneperioden over og den negative koronatesten er et faktum.

– Fantastisk mottakelse

– Hvordan er formen?

– Jeg har hatt en kompis som har drevet individuell trening med meg, men jeg har savnet det å være i hverdag med et lag. Det var veldig kult å endelig kunne treffe mine lagkamerater, som var akkurat så herlige som jeg trodde. Jeg har fått en fantastisk mottakelse av spillergruppa, sier midtstopperen.

Fällman har brukt mye tid på å følge med på det som har skjedd i sin nye klubb mens han har ventet på innreise.

– Jeg har sett både treningskamper og seriekamper for å være oppdatert. Det har vært spesielt å heie på et lag foran TVen som jeg aldri har truffet før. Jeg sier som de fleste andre: det virker som det har vært en helt OK start.

– Usikker

– Hvor lang tid trenger du før du er tilbake på banen?

– Det helt ærlige svaret på det er: jeg vet rett og slett ikke, for jeg har ikke vært i en lignende situasjon før, men jeg tror ikke jeg trenger så lang tid. Det viktigste er å komme i god nok kampform, så må jeg prestere og vise meg fram for å få spille, sier Fällman.

AaFK skal spille treningskamper mot Brattvåg og Hødd i løpet av de to neste ukene, som vil gi svensken en mulighet til å komme i kampform.

– Det ser jeg veldig fram til, sier han.

Etter søndagens kamp mot Start skal ikke AaFK spille neste seriekamp før lørdag 12. juni mot Fredrikstad. Da kan Fällman få sin debut, om han er kampklar til den tid.