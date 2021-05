Ekspertene har troa på Vipers-seier i finalen. Slik skal sørlendingene slå Brest

Vipers har muligheten til å ta en historisk trippel. Ekspertene levner Vipers gode sjanser i finalen mot Brest, og mener flere ting blir avgjørende dersom sørlendingene skal vinne.

Heidi Løke i aksjon under lørdagens semifinale mot CSKA Moskva. Veteranen noterte seg for fem mål. Foto: Tibor Illyes / MTI

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg synes det er fantastisk, og jeg tror Vipers har gode sjanser i finalen.

Det sier Viasats håndballekspert, Gunnar Pettersen, til Fædrelandsvennen. Vipers har tatt seg til en Champions League-finale for første gang i klubbens historie, etter å ha slått CSKA Moskva 33–30 i semifinalen lørdag kveld. Pettersen er mektig imponert over rosatrøyene.

– Vipers har spilt én hjemmekamp i Champions League denne sesongen, noe som aldri har skjedd før. Det har vært stopp i seriespill hjemme, de hadde to tøffe bortekamper i Russland i kvartfinalen, men tar seg likevel til finalen. Det er den største prestasjonen, mener Pettersen.

Györ har vunnet turneringen tre sesonger på rad, men tapte etter straffekonkurranse mot Brest i semifinalen. Pettersen har vært trener for Vipers tidligere, og har fulgt klubbens utvikling tett de siste årene. Han mener kristiansanderne kan ta en historisk triumf.

– Det blir avgjørende at Hegh Arntzen fortsetter med god skyting, at samarbeidet med Løke på strek sitter og at Vipers har to gode backer, sier håndballeksperten.

– Hvordan ser du på Brest?

– De har toppscoreren i turneringen, Ana Gros. Det blir nok den tøffeste keivhendte spilleren de kommer til å møte på flere år, så der får de en utfordring. Det er et komplett lag, sier han.

Levner Vipers gode sjanser i finalen

Vipers var med i Final Four for to år siden, men da endte det med bronse. Nå har sørlendingene fått en unik mulighet til å gå til topps for første gang i klubbhistorien. Hvis de klarer det, blir de også det andre laget noensinne fra Norge som vinner Champions League.

Larvik klarte det i 2011, og en som var med på mesterlaget den gang, er Karoline Dyhre Breivang. Hun er imponert over Vipers’ prestasjoner, og har tro på at de kan ta gull.

– Det blir viktig at de fokuserer på seg selv, og at de har fokus på sine arbeidsoppgaver. De må løpe mye, og så må de vinne forsvarskampen. Det er et lag som er godt trent, så det mener jeg Vipers kan bruke til sin fordel, sier Breivang til Fædrelandsvennen.

Den tidligere landslagsspilleren mener at Henny Reistad blir viktig om Vipers skal slå Brest i finalen. Hun er imponert over stegene 22-åringen har tatt i Kristiansand de siste årene.

– Hun har hatt en vanvittig utvikling i Vipers og blir bedre og bedre for hver kamp. Vipers har nesten bare spilt Champions League i år, og hun nærmer seg en komplett spiller, sier hun.

– Hvor god kan Reistad bli?

– Så god som hun vil. Hun er en veldig teknisk spiller, med god høyde og bra fysikk. Hun kan finte begge veier, kan skyte på ulike måter og er også veldig jevn i prestasjonene, svarer Breivang.

Kampen mot Brest blir den siste for Reistad i Vipers-trøya. Hun drar til Esbjerg neste sesong.

Henny Reistad var Vipers’ beste spiller da CSKA Moskva ble slått 33–30 i semifinalen lørdag kveld. Foto: Tibor Illyes / MTI

-Handler om autoritet

Gleden var stor i Vipers-leiren etter at avansement til finalen var et faktum. Kristiansandernes trener, Ole Gustav Gjekstad, var stolt over det han fikk se av sine spillere. Han mener at det blir viktig at Vipers fokuserer på seg selv i finalen.

– Vi kjemper og slåss, og det er utrolig deilig at vi står i en finale. Det kommer til å handle mye om autoritet, og at vi må ta fram alle kreftene vi har, sier treneren foran Brest-kampen.

Brest er et godt lag, med flere gode spillere. Ana Gros var den store spilleren i semifinalen, med ni mål på ti skuddforsøk. I tillegg har franskmennene Isabelle Gulldén, som fra og med neste sesong skal spille for Vipers. Gjekstad øyner likevel muligheten for seier.

– De har flere skyttere enn CSKA Moskva har, så de må vi stoppe. De er også større fysisk og mer robuste, men de har ikke samme farten som det Moskva har. Det kan vi utnytte, avslutter han.