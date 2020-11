Nora Mørk: – Noen stunder har det sett veldig mørkt ut

Nora Mørk ønsker ikke å lyve. Derfor legger ikke 29-åringen skjul på at veien frem til EM har vært tung.

Slik vil alle se Nora Mørk. Fornøyd etter en scoring. Her har hun skutt straffe mot Ungarn under EM i Sverige in2016. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg skal ikke lyve og si at jeg alltid har vært motivert.

Spilleren som nå er i Vipers fra Kristiansand, har stått over to mesterskap på grunn av skader. Bakspilleren tapte aldri troen på at hun skulle komme tilbake, men forteller at hun har hatt tunge tanker.

Det kom frem da Mørk møtte pressen digitalt søndag formiddag.

Få var så glade som henne for å komme tilbake på landslaget igjen. Men underveis, da hun måtte bygge seg opp etter de siste skadene – korsbånd og menisk – så hadde hun det ikke godt.

På spørsmålet om det var noe tidspunkt du hun fryktet at hun ikke skulle komme tilbake, svarte hun:

– Ja, det er klart at noen stunder har sett ordentlig mørkt ut. Motivasjonen har ikke nødvendigvis vært der hele tiden. Den har gradvis kommet tilbake. Alt blir bedre med tiden. Jeg har skjønt at jeg ikke kan trene meg selv frisk tidligere.

Fakta Nora Mørk

Født: 5. april 1991 Klubb: Vipers Kristiansand Tidligere klubber: Njård, Bækkelaget, Aalborg (Danmark), Larvik, Györ (Ungarn). Landskamper: 122 Meritter: Tre EM-gull (i Danmark/Norge i 2010, i Kroatia/Ungarn i 2014 og i Sverige i 2016), VM-gull (i Danmark i 2015), VM-sølv (i Tyskland i 2017), OL-bronse (i Brasil i 2016). Fire mesterligatitler (med Larvik i 2010/11 og med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19), fem seriegull i Norge (med Larvik i 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15 og 2015/16), fem cupgull i Norge (med Larvik i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015), tre seriegull i Ungarn (med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19). (NTB) Les mer

Et sårt savn

Hun fortalte at de mange treningstimene og lange perioder uten å kunne være en del av håndballmiljøet, er verdt det nå. Hun forklarte at hun er stolt av det hun har fått til.

– Det har vært en god del motgang opp gjennom. Selv når det har vært opptrening, så har det vært litt trøblete. Det gir noen mentale trøkker.

Hun fortalte at legene har brukt deler av to hamstringmuskler, for å bygge opp korsbåndet. Og at det deretter har gått saktere å komme tilbake på banen.

– Det har vært vondt å sitte hjemme og se på når man bare vil være med. Det har vært tøft mentalt.

Nora Mørk er blitt vant til å takle motgang. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Har mye å gå på

Energibunten forteller at hun selvsagt ønsker å bidra så godt hun kan i EM, men sier også:

– Jeg vil bidra til å gjøre de andre enda bedre. Vi har et sinnssykt godt lag.

Hun frykter ikke å skulle bli «overopphetet» i innledningen, fordi det er så mye energi som skal ut.

Hun forklarer at det handle om at hun er blitt eldre og fått mer rutine, og derfor tenker litt annerledes.

Åpningskampen i EM foregår mot Polen førstkommende torsdag i Kolding. Det norske landslaget har vært på plass fra sist mandag. Flere andre lag er foreløpig ikke ankommet Danmark, og Romania trøbler spesielt etter at mange spillere har testet positivt for korona.

For Mørk og medspillerne var det fint å få to treningskamper mot Danmark i Vejle, som endte med seire. Alt satt ikke som et skudd for Mørk, men hun regner med at det vil ta seg opp. Oslojenta har mer å gå på.

To som er sammen både i klubb og landslaget. Katrine Lunde (t.v.) og Nora Mørk. Foto: Tor Erik Schrøder/Fædrelandsvennen

Stor respekt for målvakten

Nora Mørk og Camilla Herrem, som begge ble intervjuet på Teams, fikk spørsmål om Katrine Lunde. Målvakten ble opprinnelig ikke tatt ut til EM, da hun var gravid. Kort tid senere mistet hun sitt ufødte barn, og deretter stilte hun seg til disposisjon for laget.

– Jeg tenker at jeg ikke kommer til å si så veldig mye om dette. Jeg føler veldig med Katrine. Det at hun føler for at det å komme hit er best for henne, det støtter jeg, sier Mørk.

Hun roser veteranens erfaring som Norge kan dra nytte av. Om målvaktens avgjørelse om å komme til Danmark, sier hun:

– Det står det stor respekt av.

Landslaget har gjennom mange år opplevd skader, og andre private hendelser som har gjort at noen ikke kan være med. Mørks kommentar til det er følgende:

– Jeg synes alltid landslaget har vært gode til å jobbe med de spillerne vi har.