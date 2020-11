Kolstad med stortap mot nedrykkstruede Viking

Etter to strake seire måtte se seg slått hele 27-36 borte mot nedrykkstruede Viking.

Ronald Putans ble Kolstads toppscorer. Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Trønderne fikk det virkelig ikke til å stemme i Stavanger. Etter en jevn åpning rykket vertene ifra og ledet 19-13 til pause.

Etter sideskiftet fortsatte Viking å øke ledelsen. Det siste kvarteret rant målene inn for Kolstad, som måtte se 20-28 resultere i et 26-37-tap. Det var Vikings første seier siden 16. september og tredje for sesongen.

Ronalds Putans ble Kolstads toppscorer med ni mål. Det var to færre enn hjemmelagets Kjartan Johansen.

Kolstads neste oppgjør er hjemme mot Elverum 13. desember. Trønderne innehar 6.-plassen på tabellen etter 14 kamper spilt.