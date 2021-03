Slik har Sundby forberedt seg til sitt livs siste VM-løp

OBERSTDORF (VG) I seks uker har Martin Johnsrud Sundby (36) tatt en råsjanse. Onsdag gjelder det.

TITTELFORSVARER: Martin Johnsrud Sundby var ute og trente i VM-løypene mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Onsdag går han sitt 16. VM-løp Han har to bronse, tre sølv og ett gull individuelt. Og tre VM-gull på stafett.

– Martin er avslappet. Jobben er gjort, sier lillebror Sondre Sundby til VG.

Han har vært Sundbys fysiske trener i snart ti år. Onsdag er storebroren tittelforsvarer på 15 kilometer enkeltstart. Han ble verdensmester i klassisk, nå er det friteknikk.

– Hva tror du han kan få til?

– Martin hadde ikke dratt til VM uten å kunne kjempe om medalje. Han trener for å vinne og drar for å vinne. Om alt klaffer, så kan alt være mulig, sier lillebror Sundby.

BRØDRE: Sondre Sundby (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby under en treningsøkt i Holmenkollen. Foto: Foto: PRIVAT

Sist sommer ble han først trebarnsfar, så varslet han at han ville satse mot VM og OL på privatlag sammen med Niklas Dyrhaug. Men ryggen har skapt store utfordringer. Den nasjonale langrennsåpningen ble en real nedtur. I NM ble han nummer 14 på 30 kilometer friteknikk, 14 sekunder bak Emil Iversen som vant.

– Høy kvalitet

Det er seks uker siden NM. På de ukene har han trent annerledes enn før, i et siste desperat forsøk på å gjøre det umulige mulig.

Sundbys sønn Markus heier alltid lidenskapelig på faren:

Les også Kona om Sundbys VM-kamp: Det gikk nesten galt

Sondre Sundby lover at formen har bedret seg siden NM i Granåsen.

– I timer har han trent langt mindre enn han pleier, og det har vært mer hard trening. Han har trent på terskel og over terskel. Han har trent hardt. Det har vært høy kvalitet, sier lillebror.

Terskeltrening er på et nivå hvor kroppen klarer å kvitte seg med melkesyre. Over terskel vil man etter hvert stivne.

36-åringen har hatt standardiserte tester hver åttende dag.

– Den har bestått av laktatprofil (måling av melkesyre) og en «all out»-test, hvor han tar seg helt ut. Han har hatt fremgang, sier Sondre Sundby.

Les også Sundby hyller sønnen etter hjerteoperasjon: – En utrolig modig 7-åring

TRENER: Martin Johnsrud Sundby har hatt mange treningsøkter i VM-løypene i Oberstdorf de siste dagene. Her fra trening mandag formiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Marin Johnsrud Sundby har ladet opp til VM i Oslo og på hytta på Sjusjøen. Han dro sammen med resten av landslaget på et chartret fly for snart to uker siden. Siden da har han gått mye rundt i VM-løypene under stekende sol og knallblå himmel.

– Vemodig

Torgeir Bjørn skal kommentere 15-kilometeren på NRK. Den rutinerte kommentatoren plasserer Sundby oppe med de aller største langrennsherrenavnene.

– Det er vemodig at det er det siste VM-løpet til Martin. Han har vært så sentral i internasjonal langrenn de siste ti årene. Vi har sett stjerner avslutte karrieren før, som Oddvar Brå, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard og Petter Northug, intet varer evig, sier Bjørn til VG.

– Tror du han kan ta medalje?

– Jeg vil bli overrasket iallfall. Men han har gjort et siste desperat forsøk på å finne formen, svarer Bjørn.

– Ser du på det som et smart grep å trene så hardt?

– Martin har vunnet mye, så hvorfor ikke prøve noe som for ham er nytt? Gi det en sjanse, svarer Bjørn.

Det er noen som tok seieren på forskudd i Oberstdorf:

Les også Klæbo om suksessen: – Bruker ufattelig mye tid for meg selv

Torgeir Bjørn mener Sundby har ett ess i ermet når han står på startstreken onsdag.

– Han er så gjennomtrent gjennom mange år, og han erfaring med å gå viktige løp, så det vil være en fordel. Men noen sikker vei til VM-medalje er ikke dette opplegget. Det er mer at det kan briste eller bære, sier Bjørn.

Tønseth: – Kan gjøre et kjempeløp

Tidligere landslagskollega Didrik Tønseth har også slitt med kroppen denne sesongen. Han følger VM hjemmefra. Han syns Sundby har gjort et knalltøft valg i treningen.

OL-GULL: Didrik Tønseth (fra høyre) og Martin Johnsrud Sundby tok gull på stafett i Pyeongchang sammen med Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Når det ikke fungerte, så er det spennende at han la om kursen. Martin har alltid vært nysgjerrig. Han kan lykkes så lenge ryggen holdes i sjakk. Nytt stimuli og endring av kurs kan gå begge veier, han kan gjøre et kjempeløp, sier Tønseth til VG.

– Hvorfor engasjerer Sundby folk?

– Han er rå og ekstrem, han har vært en av de store. Nå er han verdensmester og underdog. Det hadde vært artig om det går veien, svarer Tønseth.

– Bedre enn på lenge

Det norske laget som skal gå 15-kilometeren blir presentert tirsdag morgen klokken 09, men i tillegg til tittelforsvarer Sundby som har friplass, så skal mest sannsynlig Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Sjur Røthe gå, om sistnevnte har fått kroppen i gang etter smellen på slutten av løpet lørdag.

Under den nasjonale langrennsåpningen var ryggsmertene så store at Sundby måtte bryte:

Les også Bronse-Holund: – Dessverre har vi ingen som Bolsjunov i Norge

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har store forventninger til alle.

– Jeg tror Martin er bedre enn på lenge, og som jeg sa tidligere i år: Martin har ikke gått sitt siste gode skirenn. Så vi får håpe onsdag blir et av de gode, sier Nossum til VG.

Sundby har 62 pallplasser i verdenscupen. Den første seieren kom for drøyt 12 år siden da han vant 15 kilometer klassisk i Ruka under verdenscupåpningen.

Det er varmt i VM-byen: