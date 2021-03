Følg nå: Leeds - Chelsea

Leeds treffer tverrligger! Mendy strekker seg så lang han er på skuddet fra Robert og får kanskje en finger på den. Nok til at den ikke sniker seg inn i krysset.

Leeds treffer tverrligger! Mendy strekker seg så lang han er på skuddet fra Robert og får kanskje en finger på den. Nok til at den ikke sniker seg inn i krysset.

Enorm sjanse! Pulisic danser seg inn og finner Havertz. Tyskeren får avsluttet, men akkurat for veikt.

Enorm sjanse! Pulisic danser seg inn og finner Havertz. Tyskeren får avsluttet, men akkurat for veikt.

Leeds står høyt og lager et nytt frispark. Chilwell som får gjennomgå denne gangen.

Leeds står høyt og lager et nytt frispark. Chilwell som får gjennomgå denne gangen.

Leeds stuper i press. Her skal ikke gjestene få hvile med ball.

Leeds stuper i press. Her skal ikke gjestene få hvile med ball.

For Leeds kan nøkkelen være å stenge av bakover fra starten av. De har sluppet inn 29 mål i første omgang - flest i divisjonen. Det er fire mer enn Chelsea har sluppet inn totalt.

For Leeds kan nøkkelen være å stenge av bakover fra starten av. De har sluppet inn 29 mål i første omgang - flest i divisjonen. Det er fire mer enn Chelsea har sluppet inn totalt.

Bare Manchester City (30) har tatt flere poeng i ligaen siden Tuchel tok over Chelsea (21).

Bare Manchester City (30) har tatt flere poeng i ligaen siden Tuchel tok over Chelsea (21).

DEL