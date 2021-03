Leeds-legenden Peter Lorimer er død

Klubbens mestscorende spiller gjennom historien ble 74 år gammel.

DØD: Peter Lorimer ble 74 år gammel. Foto: Pa Photos / PA Wire

Det bekrefter Leeds United på sine hjemmesider, hvor de skriver at Lorimer døde etter lengre tids sykdom.

Lorimer spilte hele 705 kamper for Leeds og scoret 238 mål. Med det er han den mestscorende i historien til Leeds United.

– Det er trist. Det er jo en stor legende i Leeds-sammenheng som er borte nå, sier Kjetil Rekdal til VG.

– Han er jo en av de aller største. Kanskje den største. Han er den som har scoret flest mål og var veldig sentral på storhetstiden, sier Rekdal.

Allerede 15 år gammel debuterte Lorimer for Leeds, og han er fremdeles den yngste spilleren som har spilt for klubben. Med Leeds vant han blant annet ligacupen i 1968, ligaen i 1969 og 1974 og FA-cupen i 1972.

Jonas Gahr Støre forteller om sitt forhold til Lorimer i denne VG +- sendingen:

Lorimer var særlig kjent for sitt harde skudd, noe Rekdal også husker godt.

– Han har vært en fantastisk ambassadør for klubben Leeds på alle mulige måter, sier han.

Lorimer var i Leeds i 17 år i sin første periode, som varte fra 1962 til 1979. I 1983 kom han tilbake til Leeds og var i klubben i ytterligere to år.

Skotten vokste opp i Dundee og fikk 21 landskamper for det skotske landslaget.

Rekdal, som selv er født i 1968, forteller om gode minner med Lorimer i oppveksten.

– Det er jo veldig lenge siden, men det har jo brent seg fast det Leeds-laget på starten av 70-tallet og videre utover, sier Rekdal, og legger til at Lorimer også har vært en viktig brikke overfor det norske supportermiljøet.

Den gamle landslagskjempen Jostein Flo har vært Leeds-supporter siden oppveksten. Stryningen hyller Lorimer på denne måten:

– Peter Lorimer var en av de absolutt største. En glimrende fotballspiller som huskes best for sitt knallharde snudd og totale dedikasjon til Leeds. Men Lorimer var også en fantastisk fyr – en mann av folket som alltid tok seg tid til fansen. En flott ambassadør for Leeds United helt til det siste, sier Flo til VG.

PUB OG HOTELL: Etter den aktive karrieren drev Lorimer en pub og et hotell i Leeds. Foto: Oddleiv Moe

Leder i Leeds skandinaviske supporterklubb, Anders Palm, forteller at Lorimer var æresmedlem i supporterklubben og en person som mange ble sterkt knyttet til.

– Vi er mange som har blitt servert øl av vår gamle fotballhelt i puben og diskutert kamper med ham, sier Palm.

– Vi som vokste opp på 70-tallet hadde jo han som vår første fotballhelt og myten rundt verdens hardeste skudd. Det var en tung beskjed å få, selv om vi visste at han var syk, sier Palm videre.

Supporterlederen er klar på at Lorimer har betydd svært mye for det norske supportermiljøet, gjennom puben og hotellet The Commercial Inn, som ble stengt for tre-fire år siden.

– Han drev den helt frem til da. Det er mange norske supportere som har overnattet hos Peter Lorimer i andre etasje, sier Palm.

– Det har vært et samlingspunkt for Leeds-supportere, spesielt fra Norge. Alle norske Leeds-supportere var der før kamp og veldig ofte etter kamp.

– Han var veldig omgjengelig og veldig tålmodig. Han stilte alltid opp. Han var alltid positiv og jeg tror han hadde et veldig godt forhold til den norske supportergjengen, sier Palm.