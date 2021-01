Bolsjunov vant foran fire russere

Aleksandr Bolsjunov og russerne er i en egen klasse i Tour de Ski. En fransk veteran er den eneste som er i nærheten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Denis Spitsov kom nærmest Bolsjunov, åtte sekunder bak. Ivan Jakimuskijn tok den siste pallplassen.

– Bolsjunov gjør litt som han vil her. Tar det siste startnummeret og cruiser inn litt som han vil her, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn under sending.

Bak der var Andrej Melnitsjenko, Aleksej Chervotkin, Artem Maltsov og Jevgenij Belov. Bare Maurice Manificat klarte å blande seg inn i toppen, franskmannen ble nummer seks.

– Det var et tøft løp. Jeg fikk ikke mye hjelp. Jeg måtte bare høre på sekundantene og presse på for å gå fortere. Jeg er veldig fornøyd med skiene og serviceteamet her, sier Bolsjunov på NRKs sending.

Herrene gikk 15 kilometer friteknikk enkeltstart. Og det var ingen som klarte å gi russerne kamp. Det var russisk «knockout», rått parti og bare et lag på banen.

Og onsdag er det jaktstart, med det russiske toget som forlater perrongen i god tid før konkurrentene. Manificat er ett minutt og 30 sekunder bak Bolsjunov sammenlagt.

Les også Ulvang om langrenns-nei: – De eneste som svikter er Norge

Bolsjuov hadde en ledelse på drøyt 53 sekunder på landsmannen Artem Maltsev etter tre renn. Den franske veteranen Maurice Manificat var nummer tre sammenlagt foran tirsdagens renn, ett minutt og syv sekunder bak Bolsjunov.

Det ble en dramatisk oppladning for Frida Karlsson i Toblach. Hele dørkarmen falt ned og hun deiset i bakken, da hun kjørte litt styrketrening på rommet før start:

Les også Første positive coronatest i Tour de Ski

Les også Tårevåt Karlsson vurderer å trekke seg fra touren

Beste svenske ble nummer 19. Oskar Svensson tok den plassen, 1,11. 2 minutter bak Bolskjunov. Calle Halfvarsson ble nummer 20, syv tiendeler bak landsmannen.

– Jeg trenger å konkurrere. Det er akkurat dette jeg trenger, sier Halfvarsson til NRK.

Bolsjunov vant Tour de Ski sammenlagt i fjor foran Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo.

Russerne har sørget for action i Tour de Ski. Etter rennet lørdag kranglet de: