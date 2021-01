Håndballrekruttene fikk juling i Hviterussland

Mens landslaget så på TV fra sin VM-oppkjøringsleir i Tyskland ble Norges rekruttlandslag i håndball knust 33-25 av Hviterussland i EM-kvalifiseringen.

Sebastian Barthold var Norges mest målfarlige spiller i EM-kvalifiseringskampen mot Hviterussland. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Det norske laget hadde bare tre treninger bak seg, samt en flyreise fra Norge til Minsk kampdagen, og maktet ikke å gi et VM-klart hviterussisk lag kamp om poengene foran 1250 hjemmefans. Rekruttene greide dermed ikke å kopiere bragden til fotballens «nødlandslag» fra november.

Vikartrener Geir Erlandsen var av helsemessige årsaker hjemme i Norge for å forberede returkampen fredag, og laget ble ledet av hans assistent Joar Gjerde.

– Ut fra de forutsetningene vi hadde, er vi fornøyd. Det er samhandlingen som gjør at vi tidvis får et stort problem med å stoppe Hviterussland, og særlig var Vladislav Kulesj vanskelig å stoppe, sa Gjerde til Viasat på en dårlig telefonlinje etter kampen.

Utfordringer

Forsinkelser gjorde en i utgangspunktet vanskelig oppladning enda mer utfordrende.

– Jeg tror ikke oppladningen hadde så mye å si. Vi fikk egentlig starten vi ønsket, og vi hang med en stund. Vi møtte jo et lag som ofte er blant topp 10 i mesterskapene, sa Gjerde.

Norge får en mulighet til revansj fredag i Nadderud Arena.

– Vi får to håndballøkter til før det, så da er vi oppe i fem totalt.

Norge hadde sin eneste ledelse på 2-3 og var à jour siste gang på 6-6. Det var kontakt fram til 10-9, men så scoret Hviterussland sju av de åtte siste målene i første omgang og ledet 17-10 halvveis.

Unngikk tosifret

– Vi skal ikke tape med ti mål, var beskjeden etter en timeout ni minutter ut i 2. omgang. Da ledet hjemmelaget 23-13, men de norske gjorde sifrene litt mer respektable.

Sebastian Barthold sto fram for Norge og scoret sju mål på like mange forsøk. Christoffer Rambo scoret fem ganger. Robin Paulsen Haug bidro med gode redninger mot slutten til at Norge slapp tosifret nederlag.

Vladislav Kulesj var Hviterusslands toppscorer med seks mål.

De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av åtte) kvalifiserer seg til EM-sluttspillet i Ungarn og Slovakia i 2022. Med Latvia og Italia som øvrige lag i gruppa, og Norges beste spillere i bakhånd, er det trolig liten fare for at det norske laget ikke skal ta seg gjennom det nåløyet.

Norges bestelag spiller VM-oppkjøringskamper mot Danmark i Kolding torsdag og lørdag.