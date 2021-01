På Tour de Ski-lederens pannebånd står det tre ord. De forteller om en kamp som kunne kostet henne livet.

Jessica Diggins (29) slet i mange år med spiseforstyrrelser. Nå kan hun vinne Tour de Ski.

Jessica Diggins leder Tour de Ski sammenlagt. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

Diggins smilte bredt før den andre semifinalen i klassisk sprint i Val di Fiemme lørdag. Da hadde hun nettopp sett Julija Stupak, hennes argeste konkurrent i sammendraget i Tour de Ski, bli nummer fire i den første semifinalen. Ebba Andersson, som rykket opp til 3. plass i sammendraget da Frida Karlsson trakk seg, røk ut i kvartfinalen.

Den amerikanske Tour de Ski-lederen klarte heller ikke å ta seg til finalen. Diggins har likevel nesten ett minutt å gå på ned til russiske Stupak før søndagens avsluttende etappe. Dersom hun går først i mål på toppen av «monsterbakken» Alpe Cermis, vil det være en triumf på høyde med OL-gullet fra Pyeongchang i 2018. Da vant Diggins lagsprinten sammen med veteranen Kikkan Randall.

Langrennsinteresserte er vant til å se Diggins med et stort smil om munnen og med glitter i kinnene. Amerikaneren går også alltid med et pannebånd hvor det står tre ord – «The Emily Program». I mange år var hun omgitt av et stort mørke som var nær ved å sluke henne.

Fakta Jessica Diggins Født: 26. august 1991 (29 år). Kommer fra: Afton i delstaten Minnesota i USA. Aktuell: Leder Tour de Ski før den siste etappen. Les mer

– Plutselig følte jeg ingenting

I fjor vinter ga Diggins ut selvbiografien Brave Enough. I den forteller hun om livet med spiseforstyrrelser. Langrennsløperen fra småbyen Afton i delstaten Minnesota slet i mange år med bulimi. 29-åringen mener at den brutale sykdommen kunne ha tatt livet av henne.

Det begynte med at hun la ut på løpetur etter å ha spist. Selv små måltider kunne gi henne dårlig samvittighet. Det utviklet seg til at hun begynte å tvinge seg selv til å kaste opp etter at hun hadde spist.

«Plutselig følte jeg ingenting. Da forsto jeg hvorfor folk er alkoholikere eller avhengige av andre rusmidler. At jeg plutselig ikke følte noe, var fantastisk», skriver Diggins om følelsen det ga henne.

«The Emily Program» er navnet på en organisasjon som jobber med å hjelpe folk som lider av spiseforstyrrelser. På et behandlingssenter i nærheten av hjembyen Afton fikk Diggins hjelp. Det var det første steget. Vendepunktet kom da bestefaren hennes døde. Familiens sorg ble en vekker. Diggins ville ikke være den neste familien måtte ta farvel med. Det ga henne motivasjon til å kjempe for å bli frisk.

Det skulle bli en lang kamp. Underveis har det vært øyeblikk hvor sykdommen igjen har snakket til henne. Sagt at hun ikke er god nok. Stilt spørsmål ved om hun kunne ha gått fortere på ski dersom hun hadde spist mindre. Med tiden har hun klart å dytte stemmen unna. Hun omtaler det som den seieren hun har kjempet mest for å ta.

Jessica Diggins (t.v.) og Kikkan Randall tok gull på lagsprinten under OL i Pyeongchang. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Har en solid ledelse

Nå har hun nesten ett minutt å gå på ned til Julija Stupak før Tour de Ski-avslutningen. Selv om lørdagens sprint endte med tre svensker på pallen, så ble det ingen god dag for svenskene i sammendraget. Ebba Andersson er nå to minutter og ti sekunder bak Diggins.

Den amerikanske langrennsstjernen er dermed knepen favoritt, men vet at det blant forfølgerne er løpere som er kapable til å forsere Alpe Cermis enda fortere enn henne. Det bærer bud om en finaleetappe som kan vise seg å bli av det svært spennende slaget.

Fakta Sammenlagtstillingen i Tour de Ski (kvinner) 1. Jessica Diggins. 2. Julija Stupak +0:54. 3. Krista Pärmäkoski +1:51. 4. Natalja Neprjajeva +1:58. 5. Tatiana Sorina +2:03. Les mer

Bolsjunov suveren

Tilsvarende spenning virker det ikke å være håp om i herreklassen. Aleksandr Bolsjunov ble riktig nok «kun» nummer tre på lørdagens sprint. Den ble vunnet av Oskar Svensson, som med det tok sin første verdenscupseier. Gleb Retivykh slo også Bolsjunov.

Aleksandr Bolsjunov har vært suveren i Tour de Ski. Foto: Maxim Thore / Bildbyrån

I sammendraget er det derimot ingen som er i nærheten av å tukte verdenscuplederen. Avstanden ned til franskmannen Maurice Manificat er på nesten tre og et halvt minutt før siste etappe. Forrige sesongs Tour de Ski-vinner styrer dermed mot nok en triumf.

Bolsjunov utpeker seg også som mannen de norske herreløperne er nødt til å slå dersom det skal bli medaljer av den edleste valør under VM i Oberstdorf i Tyskland i månedsskiftet februar/mars.

Fakta Sammenlagtstillingen i Tour de Ski (herrer) 1. Aleksandr Bolsjunov. 2. Maurice Manificat +3:22. 3. Ivan Jakimusjkin +3:27. 4. Artem Maltsev +3:27. 5. Denis Spitsov +3:50. Les mer