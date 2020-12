Stjerneparet bryter forlovelsen

Alpinstjernen Lindsey Vonn (36) og NHL-proffen P.K. Subban (31) går hver til sitt etter tre år sammen.

OLYMPISKE MESTERE: Pernell-Karl Subban og Lindsey Vonn kom sammen til en ESPY-prisutdelingen på sommeren i fjor. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: I dag 00:11

Kjendisparet bekrefter bruddet på sine respektive Instagram-kontoer.

Lindsey Vonn – olympisk mester og verdensmester i utfor – skriver dette til sine mer enn to millioner følgere:

– De siste tre årene har PK og jeg opplevd noen fantastiske øyeblikk sammen. Han er en snill, god mann, og en jeg respekterer høyt. Vi har kommet frem til å gå videre hver for oss. Vi vil alltid være venner og elske hverandre høyt. Vi ber om at dere respekterer privatlivet vårt gjennom denne perioden.

Ishockeyspilleren P.K. Subban har delt en likelydende tekst på sin egen konto. Han beskriver Vonn som en av de «snilleste og mest omsorgsfulle personene han kjenner» for sine én million tilhengere.

Paret traff hverandre sommeren 2017 etter en prisutdeling og ble sammen om lag et halvt år senere. I 2019 forlovet de seg to ganger. Først da Subban fridde til Vonn i august, deretter da Vonn gjorde det samme i romjulen. Hun uttalte at menn også burde få en forlovelsesring.

De har holdt en høy offentlig profil og gjorde seg bemerket da de inviterte til badekar-chatting for å gi fansen noe annet enn corona å tenke på i april.

P.K. Subban er olympisk mester med Canada fra Sotsji i 2014. Samme år signerte han en åtteårskontrakt med Montreal Canadiens verdt mer enn 600 millioner kroner etter dagens dollarkurs. Han spiller nå for NHL-klubben New Jersey Devils.

Lindsey Vonn innkasserte åtte VM- og tre OL-medaljer i løpet av karrieren, til tross for flere skadeavbrudd. Hun vant også verdenscupen fire ganger sammenlagt før hun la opp som alpinist før 2018/19-sesongen. Hun har vært gift med tidligere toppalpinist Thomas Vonn (2007–2011) og var sammen med golfstjernen Tiger Woods mellom 2013 og 2015.