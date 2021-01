Oppsiktsvekkende om korsbåndskader: – Vi ble lettere sjokkert

Thea Mørk spilte landskamp i håndball mot Kroatia i 2018. Den gangen var tvillingsøster Nora kneskadet. Nå er Nora Mørk fersk europamester, mens Thea har lagt opp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Forskerne er overrasket over funn fra en stor studie. Det viser seg at du kan arve risikoen for korsbåndskader.

