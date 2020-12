Cavani slapp unna med grisete halsgrep – så ble han helten for Solskjær & Co.

(Everton - Manchester United 0–2) Ole Gunnar Solsjærs uruguayanske spiss gikk bokstavelig tak i strupen på Everton – og sørget for at Manchester United gikk til semifinalen i ligacupen.

MÅLJUBEL: Edinson Cavani fikk hull på byllen for Manchester United. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken tikket mot straffesparkkonkurranse, men to minutter før slutt viste Edinson Cavani klasse da skrudde ballen vakkert bort i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Dermed måtte Everton kaste alt i angrep – og Anthony Martial kontret inn 2–0.

En drøy halvtime før han satte inn 1–0-målet for United, kunne Edinson Cavani ha vært sendt av banen.

– Det er dumt av Edinson Cavani, fordi han gir dommeren en mulighet til å blåse, sier fotballekspert Lars Tjærnås i Viasports studio.

Uruguayaneren grep tak i halsen på Yerry Mina og slang ham i bakken – og bør nok prise seg lykkelig for at VAR ikke var involvert i kvartfinalekampen.

– Det er alltid han som kanskje skulle ha vært utvist som sikrer seieren. Cavani hadde fått rødt kort med VAR, konkluderte England-legenden Gary Lineker.

BRUTALT: Edinson Cavani tok tak i halsen på Yerry Mina og slang ham i bakken. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Tjærnås og Riise konkluderte samtidig med at de mente at det var greit at Cavani fikk bli på banen – og kritiserte samtidig Yerry Mina for å gå lett i bakken.

– Patetisk, sier John Arne Riise.

Kanskje kan det engelske fotballforbundet titte på situasjonen i etterkant. Fra før er Edinson Cavani i trøbbel etter å ha lagt ut et innlegg på Instagram som flere har oppfattet som rasistisk.

Like etter Cavanis manøver var Eric Bailly svært uvøren da han hoppet inn med hoften og traff Richarlison i hodet.

Brasilianeren fikk først en liten dytt av Bruno Fernandes, før han ble meid ned av den ivorianske midtstopperen.

KOLLISJON: Richarlison ble meid ned av Eric Bailly – etter først å ha fått en liten dytt av Bruno Fernandes. Foto: Nick Potts / PA Wire

Ut fra TV-bildene kunne det se ut til at Richarlison mistet bevisstheten et lite øyeblikk, men brasilianeren spaserte i det minste av banen for egen maskin.

Det var nærmest utrolig at det stod 0–0 til pause. Allerede i løpet av det første kvarteret hadde Manchester United hatt fem cornere og flere store muligheter ved Edinson Cavani.

– En av de beste første 25 minuttene fra Manchester United hele sesongen. Nydelig tempo, gode pasninger og store sjanser. Noen veldig gode individuelle prestasjoner, skriver Manchester Evening News-skribenten Samuel Luckhurst på Twitter.

Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Senere i omgangen sneiet Mason Greenwoods heading stolpen, før Everton jobbet seg inn i kampen inn mot hvilen.

Gylfi Sigurdsson hadde blant annet et godt frisparkforsøk, men Dean Henderson reddet på mesterlig vis.

Lagene slet med å score også etter pause, men så var det altså Edinson Cavani som sørget for at Manchester United tok seg til semifinalen.

Der kan de møte enten Brentford, Manchester City eller Tottenham.