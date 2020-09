Fotballforbundet nekter å gi opp breddefotball-sesongen

Fotballpresident Terje Svendsen vil foreløpig ikke avblåse sesongen for breddefotballen selv om regjeringen torsdag mer enn antydet at gjenåpningen kan drøye.

Breddefotballen venter fortsatt på klarsignal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Stian Grythaugen

Breddefotballen venter fortsatt på å starte opp det som i beste fall blir en svært amputert sesong. I forrige uke varslet fotballpresident Terje Svendsen at 2020-sesongen blir avlyst dersom myndighetene ikke gir klarsignal innen midten av september.

Det betyr at tiden begynner å bli svært knapp.

Torsdag var både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie krystallklare på at smittesituasjonen gjør det uaktuelt å åpne mer nå. Solberg opplyste også at «de neste ukene» vil avgjøre hva som skjer videre.

Fotballpresident Terje Svendsen vil likevel ikke trekke i håndbrekket allerede nå og anse sesongen for tapt for breddefotballen.

– Vi opplever at det de sa i går, er at dersom ikke smittesituasjonen endrer seg, ligger vurderingen lenger frem i tid. Samtidig foretas det ukentlige vurderinger fra regjeringens side, og vi har sagt at medio september er beslutningspunktet for oss. Vi ønsker ikke å tolke signalene sånn sett. Vi skal ha med oss regjeringens vurdering som kommer til uken før vi tar en beslutning med hensyn til breddefotballen, sier han til NTB.

Fotballpresident Terje Svendsen vil ikke avlyse breddefotball-sesongen foreløpig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gult lys

Svendsen står samtidig fast på at sesongen avlyses dersom det ikke kommer klarsignal for trening innen midten av september. Kamper ser man for seg at kan starte så sent som i oktober.

– Det står fast. Vi kan ikke vente noe lenger nå. Vi bor i Norge hvor vi også har geografiske utfordringer. Skal vi klare å gjennomføre noe som helst, må vi i gang i midten av september, sier han.

Fotballpresidenten innser at tiden er i ferd med å renne ut.

– Det er et gult lys nå for oss. Det vi håper på, er at vi om ikke veldig lenge for starte opp med kontakttrening, og at vi får et signal rundt kamper, sier han.

Leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen, som blant annet representerer klubbene i 3. divisjon, vil heller ikke trekke for bastante konklusjoner ut fra torsdagens pressekonferanse.

– Vi avventer egentlig til ut i neste uke og håper det kommer et litt klarere svar fra regjeringen enn det som kom i går. Det var litt ullent, sier hun til NTB.

Lindevik innser samtidig at det begynner å se vrient ut med tanke på breddefotball-sesongen.

– Det er jeg helt enig i. Det ser ikke akkurat lyst ut, sier hun.

Frafallsproblematikk

Fotballpresidenten er tydelig på at NFF deler myndighetenes bekymring rundt smittesituasjonen. Samtidig påpeker han at 100.000 nå har gjennomført forbundets digitale koronavettkurs. Det er obligatorisk for alle spillere fra 13 år og oppover.

– Vi mener vi er beredt til at unge voksne kan starte opp med kontakttrening, sier han.

Fredag presenterte NFF tall som viser at 1628 færre lag er påmeldt barne- og ungdomsfotballen i 2020 sammenlignet med 2019. Det vil si et frafall på rundt åtte prosent.

Noen tilsvarende oversikt for breddefotballen har man ikke.

– Vi har en frafallsproblematikk. Barne- og ungdomsfotballen har vi oversikt over, men hva som skjer i kategorien unge voksne er vi veldig bekymret for. I tillegg har du folkehelseperspektivet, sier fotballpresident Svendsen.

Ifølge NFF er det rundt 50.000 fotballspillere som så langt ikke har kunnet utøve idretten sin på vanlig måte i 2020.