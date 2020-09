Keeper-Lunde må utsette landslagscomebacket

Et uheldig treff av en ball i øyet gjør at det ikke blir noe landslagscomeback på håndballbanen for Katrine Lunde (40) denne uken.

Vipers’ Katrine Lunde har vært skadeplaget det siste halvannet året. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Det er nesten 19 måneder siden hennes forrige landskamp. Det blir en stund til den neste også.

Men denne gangen er det ikke tre korsbåndinngrep som holder målvakten borte fra parketten.

Lunde fikk en ball med klister i øyet i 2. omgang mot Bietigheim i sitt comebacket for Vipers i mesterligaen i helgen.

– Katrine er undersøkt her i Danmark og har fått beskjed om å holde seg i ro i åtte dager, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

40-åringen har fått beskjed om å hvile. Den neste landslagssamlingen er i slutten av november.

Deretter venter EM på hjemmebane.