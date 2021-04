Får unntak – regjeringen åpner for treningskamper

Toppfotballen kan gjenoppta treninger igjen etter at toppidrettsutøvere får unntak fra det strengeste tiltaksnivået.

Vikings ferske trenerduo Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen kan endelig lede laget i kamp. Foto: Carina Johansen

NTB-Stian Grythaugen og Lars Eide

Det bekrefter kulturminister Abid Raja og Norges Fotballforbund overfor NTB. VG var først ute med å melde om unntaket.

Ifølge statsråden kunne toppklubbene i fotballen begynne å trene allerede fra tirsdag ettermiddag. Unntaket gjelder for de to øverste divisjonene for kvinner og menn.

Det baner også vei for treningskamper. Det har det heller ikke vært tillatt å gjennomføre den siste tiden. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bekreftet på en pressekonferanse tirsdag at det vil åpnes for treningskamper i toppfotballen fra førstkommende fredag. Likevel er det ikke sikkert at det blir kamper allerede i helgen. En del klubber på Østlandet har hatt treningsforbud fram til nå, og på et møte mellom toppfotballen og NFF tirsdag kveld, diskuteres det om oppstarten av treningskamper skal utsettes for alle, slik at lagene med treningsforbud skal kunne forberede seg før det startes med kamper.

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi åpner opp for dette, og regjeringen støtter det, sa Ropstad.

Det vil imidlertid være begrensninger for gjennomføring av treningskampene. Regjeringen ønsker minst mulig geografisk mobilitet, og i kommuner som er omfattet av de strengeste tiltakene, vil kun spillere, støtteapparat og dommere kunne være til stede.

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april, men måtte utsettes som følge av strenge smitteverntiltak. Nå går det altså mot åpningskamper 8. og 9. mai.

Ropstad sier at en endelig beslutning om seriespill i de to øverste divisjonene for hvert kjønn tas i starten av mai. Da vil det samtidig komme en beslutning for treningskamper innendørs i andre idretter.

Dette gjelder serier der spillerne har dette som heltidsjobb, for eksempel håndball. Håndballen vil dermed altså kunne få klarsignal til treningskamper i starten av mai, men ikke for kamper.