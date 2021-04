Klopp etter CL-exiten: – Vi er ikke dumme

Liverpool-manager Jürgen Klopp er krystallklar på hva som skal til i sesonginnspurten etter at nok en trofémulighet gikk tapt.

AUS: Jürgen Klopp og Liverpool røk ut etter 0–0 mot Real Madrid, og 1–3 sammenlagt, mot Real Madrid i Champions League-kvartfinalen. Foto: DAVID KLEIN / X06540

– Vi er ikke dumme. Nå fokuserer vi på Premier League, det må vi, sier Klopp på pressekonferansen i etterkant av 0–0-oppgjøret mot Real Madrid onsdag kveld.

Resultatet betyr at spanjolene gikk videre med sin 3–1-seier i Madrid forrige uke – og at Liverpool har «a mountain to climb» for å sikre spill i den gjeveste turneringen også kommende sesong.

Syv kamper gjenstår av årets Premier League-sesong og Liverpool må ta inn tre poeng på West Ham og to på Chelsea for å sikre topp fire, som gir Champions League-spill.

Den gode nyheten: Kun Manchester United gjenstår av «topp fire»-lagene.

– Vi ser bare på tabellen og vet hvor mange poeng vi har. Vi vil virkelig innenfor topp fire og vi må spille virkelig god fotball. Jeg mener at vi generelt har en god flyt, og har spilt bra mot Arsenal, Aston Villa og i kveld, resonnerer Klopp på spørsmål om topp fire-kampen.

Under Klopps ledelse har Liverpool tapt én Champions League-finale (2018) og vunnet én (2019).

Fakta Liverpools gjenstående Premier League-kamper Leeds (borte)

Newcastle (hjemme)

Manchester United (borte)

Southampton (hjemme)

West Bromwich (borte)

Burnley (borte)

Crystal Palace (hjemme) Les mer

– Vi elsker denne turneringen og det betyr mye, på mange måter, å komme oss inn neste sesong. Nå kan vi dessverre fokusere på Premier League og neste kamper er Leeds på mandag, sier Klopp til BT Sport.

Tidligere Liverpool- og Manchester United-spiss Michael Owen sier skader har mye av «æren» for at Liverpool har røket ut av samtlige cuper og ligger på sjetteplass i Premier League.

– De kommer til å ønske et par veldig, veldig gode spillere tilbake med åpne armer. Når de er tilbake, ser jeg ikke på denne spillertroppen og tenker at de må gjøre store endringer, sier han til BT Sport.

Han tror heller ikke de største profilene, som Mohamed Salah og Sadio Mané, kommer til å ønske en overgang vekk fra klubben – selv om de ikke skulle klare å kvalifisere seg til Champions League også neste sesong.